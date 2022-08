CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il PSG ancora su Skriniar, Zanetti: “Diverse alternative”

Calciomercato Inter news, Al Khelaifi scherza e non molla Skriniar

In questa sessione di trattativa in casa Inter ha tenuto banco per lungo tempo il tormentone di calciomercato relativo al possibile passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. I nerazzurri hanno infatti bisogno di mettere a bilancio un utile importante e per questo motivo si è parlato della possibilità di vedere lontano da Milano uno tra Skriniar e Denzel Dumfries, con il difensore maggiormente vicino all’addio. Valutato 70 milioni di euro, i parigini non si sarebbero comunque mai spinti a soddisfare la richiesta interista che ora si sarebbe alzata a 90 milioni vista anche l’incombente chiusura del mercato.

A margine dei sorteggi di Champions League, il numero uno dei francesi, ovvero lo sceicco Nasser Al Khelaifi sull’argomento ha scherzato dichiarando: “Skriniar può arrivare al PSG? Se riusciamo a ingaggiare un giocatore, ve lo diremo sui media, non preoccupatevi!” In scadenza di contratto tra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2023, Skriniar dovrebbe rinnovare dopo il primo di settembre nonostante il PSG punti ad aggiudicarselo addirittura a parametro zero secondo quanto riportato da L’Equipe che aveva pure ipoteizzato l’ennesimo assalto per il centrale slovacco con un’offerta da 60 milioni di euro più una contropartita tecnica.

Calciomercato Inter news, le parole di Javier Zanetti riguardo al difensore

Se da una parte Skriniar pare destinato a rimanere, dall’altra l’Inter continua ad aver bisogno di un nuovo difensore entro la fine di questa finestra di calciomercato estivo. In occasione dei sorteggi della fase a gironi della Champions League, il vice presidente Javier Zanetti ha dichiarato a Sport Mediaset: “Dobbiamo soddisfare sicuramente la richiesta di Inzaghi in difesa. Ci sono diverse alternative che voi sapete, decideremo a breve. La cosa più importante è che chi arriverà dia il suo contributo.” Al momento Chalobah del Chelsea pare più vicino al Milan ed in nerazzurro dovrebbe invece arrivare Francesco Acerbi dalla Lazio.

