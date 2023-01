CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il sostituto di Dumfries e quanto serve per avere Skriniar

Calciomercato Inter news, quanto ci vuole per avere subito Skriniar

In questa sessione invernale di calciomercato l’Inter ha il suo bel da fare soprattutto a causa del rinnovo di Milan Skriniar. I nerazzurri vorrebbero trattenere il giocatore avendogli offerto un prolungamento fino al giugno del 2027 a 6,5 milioni di euro a stagione che diventerebbero 6,8 all’ultimo anno di contratto mentre, come rivelato da L’Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad accoglierlo a parametro zero a giugno avendogli proposto 8 milioni d’ingaggio. Stando ai rumors, i lombardi potrebbero anche accettare un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino pur di non perderlo senza incassare nulla in estate.

Un altro profilo che viene dato in partenza dall’Inter ormai da diverso tempo è quello di Denzel Dumfries, molto chiacchierato in questi freddi giorni di calciomercato invernale. L’esterno olandese, che partirebbe sempre nell’ottica di sistemare il bilancio, piace molto in Premier League dove la sua agente Rafaela Pimenta sta vagliando le varie opzioni per il futuro dell’assistito. Come emerso nelle ultime ore, l’Inter sarebbe decisa a puntare forte su Tajon Trevor Buchanan del Bruges per sostituire Dumfries: il ventitreenne canadese arriverebbe grazie a parte dei 60 milioni incassati per la cessione del numero due interista.

Nelle scorse settimane si era ipotizzato che l’Inter potesse lasciar partire Robin Gosens in fase di calciomercato. Il tedesco pareva infatti un po’ sotto tono dal momento del suo arrivo dell’Atalanta ma recentemente ha offerto in campo un buon rendimento che gli ha permesso pure di giocare di più e dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Milan ha pubblicato un post su Instagram esprimendo tutta la sua gioia, oltre a spegnere definitivamente i rumors sulla sua partenza: “Vincere un titolo è una sensazione davvero speciale! Alla fine, è il duro lavoro, la passione e la dedizione che fanno la differenza. Non è sempre facile e nei momenti difficili bisogna avere pazienza e lavorare ancora di più. Quello che ho imparato è: alla fine si ottiene sempre ciò che si merita!”

