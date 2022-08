CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi aspetta Akanji o Acerbi, il Lorient vuole Agoumé

Calciomercato Inter news, Akanji o Acerbi per completare la difesa

L’Inter si appresta a vivere l’esordio in campionato questa sera contro il Lecce ma i dirigenti del club continuano a lavorare sul calciomercato estivo per completare l’organico. Nella conferenza stampa di ieri il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha ribadito ancora una volta la necessità di sistemare la difesa spiegando: “Serve un sostituto di Ranocchia e la dirigenza sta lavorando poi, come concordato con la società, il mercato in entrata e in uscita sarà chiuso. La squadra è questa. Abbiamo perso Perisic che era importante e scelto di puntare su Dzeko-Correa lasciando andare Sanchez e Pinamonti. È arrivato Lukaku e sono arrivati giocatori funzionali come Onana, Bellanova, Asllani e Mkhitaryan.”

Casadei al Chelsea?/ Calciomercato news, l'Inter parla del giovane pure col Sassuolo

Al fine di rimpiazzare Andrea Ranocchia, accasatosi al Monza a parametro zero, i nomi circolanti in orbita interista sono fondamentalmente due e cioè quelli di Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Francesco Acerbi della Lazio. Il primo è in scadenza di contratto con i tedeschi nel giugno del 2023 ma i gialloneri pretondono comunque 20 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Campione d’Europa con la Nazionale italiana ha invece un contratto valido fino al 2025 ma ha espresso da tempo la sua voglia di lasciare i biancocelesti sebbene non sia uno dei profili preferiti dai vertici del club nerazzurro nonostante l’esperienza maturata con mister Inzaghi nella Capitale.

Calciomercato Inter news/ Piace Akanji, mister Inzaghi: "Ranocchia va sostituito"

Calciomercato Inter news, Agoumé verso il trasferimento al Lorient

Aspettando ulteriori novità dal calciomercato in entrata, in questi frenetici giorni di trattative l’Inter ragiona anche su qualche partenza per quanto riguarda quei calciatori che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore. Nell’elenco di questi possibili calciatori in partenza figura anche il nome di Lucien Agoumé, protagonista in Ligue 1 con il Brest lo scorso anno. Accostato pure al Lille, per Agoumé si starebbero aprendo le porte del Lorient per il ritorno nel campionato francese.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji per la difesa, ufficiale la risoluzione di Sanchez

© RIPRODUZIONE RISERVATA