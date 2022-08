CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi: “Presi giocatori funzionali, prefersico Acerbi…”

Calciomercato Inter news, le parole del tecnico Simone Inzaghi

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter ha cercato di potenziare il proprio organico così da consegnare a mister Simone Inzaghi una rosa altamente competitiva in grado di farsi valere in tutte le competizioni ufficiali da affrontare nel corso della stagione appena cominciata. Fino a questo momento sembra che i nuovi innesti si stiano dimostrando all’altezza delle aspettative come spiegato dallo stesso allenatore nerazzurro dopo il successo ottenuto ieri sera in casa per 3 a 0 sullo Spezia.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Acerbi o Chalobah in difesa, Skriniar resta e rinnova

Ecco le parole dell’ex laziale: “Io per quel che concerne il mercato ho la fortuna di lavorare con grandissimi dirigenti, che fanno questo da tantissimo tempo e hanno tanta esperienza. Loro sanno qual è il mio pensiero e cercano di riportarlo sempre alla proprietà. Più forti dell’anno scorso coi nuovi? E’ l’auspicio che ho. Poi vedremo cosa dirà il campo, siamo rimasti quelli dell’anno scorso, abbiamo preso giocatori funzionali e c’è stato il ritorno di Romelu Lukaku: noi dal 6 luglio lavoriamo per migliorarci. Sappiamo che sarà lunga, con tante partite, dovrò essere bravo a fare le scelte giuste, chi entra deve aiutarci tantissimo come è stato in queste prime due giornate di campionato. Il calendario ora ci mette di fronte partite impegnative, però la squadra l’ho vista bene in settimana, ha lavorato nel migliore dei modi. Sono contento, abbiamo fatto una partita molto concentrato, contro un avversario che aveva vinto le prime partite stagionali.”

Casadei al Chelsea/ Calciomercato news, ecco l'annuncio ufficiale dell'Inter

Calciomercato Inter news, Acerbi in pole position per la difesa

In difesa l’Inter avrebbe ancora bisogno di un nuovo innesto dopo aver perso Ranocchia a parametro zero all’inizio di questo calciomercato estivo. Il nome più caldo in orbita nerazzurra resta quello di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. Anche mister Inzaghi ha parlato della possibilità di tornare ad allenarlo dopo l’esperienza a Formello dichiarando: “Se preferisco Acerbi tra i nomi che potrebbero arrivare? Beh, questo senz’altro. Però ci sono delle dinamiche, dei meccanismi nel mercato per i quali come ho detto ci sono dei dirigenti che se ne occupano. Sanno le caratteristiche del giocatore che voglio, che deve riempire quella casella. Da qui a fine mercato la riempiremo.”

LEGGI ANCHE:

Chalobah all'Inter?/ Calciomercato, il centrale del Chelsea per sistemare la difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA