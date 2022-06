Calciomercato Inter news/ Inzaghi spinge per Lukaku, bloccato Asllani per la mediana

Numerosi gli obiettivi di calciomercato dell’Inter, riflettori accesi sul reparto avanzato. Il primo calciatore sul taccuino dei nerazzurri è Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi è in pressing per avere con sé l’attaccante belga, allenato solo per poche settimane prima del trasferimento al Chelsea. La trattativa con i Blues non è delle più semplici, ma il Biscione è pronto a lanciare l’assalto a Big Rom.

Altro attaccante nel mirino dell’Inter è Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus. Mercoledì i nerazzurri hanno presentato la prima offerta all’entourage dell’argentino, giudicata troppo bassa rispetto alle attese. Secondo il Corriere dello Sport, sulla Joya ci sono l’Atletico Madrid e qualche squadra di Premier League. Non c’è nessuna fretta di firmare con un nuovo club, la situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

CALCIOMERCATO INTER: SPUNTA MILENKOVIC PER LA DIFESA

Importanti novità di calciomercato per l’Inter anche per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra ha bloccato Kristan Asllani dell’Empoli. Secondo gli esperti dell’emittente satellitare, il Biscione ha messo sul piatto 9,5 milioni di euro per il cartellino del mediano classe 2002. Trattativa verso la chiusura. Sky Sport, inoltre, rende noto l’interesse per Nikola Milenkovic. Il 24enne è in scadenza di contratto 2023 con la Fiorentina e sono stati registrati i primi contatti tra i due club per valutare la fattibilità dell’affare. Il serbo è un’alternativa a Bremer. Tanti i nomi accostati all’Inter negli ultimi giorni, il nome “nuovo”, per così dire, arriva dalla Spagna: parliamo di Miralem Pjanic. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco è finito nel mirino di Marsiglia, Napoli e appunto Inter. L’ex Juventus è di ritorno al Barcellona dopo il prestito al Besiktas, ma difficilmente resterà alla corte di Xavi Hernandez. In scadenza 2024, l’ostacolo più imponente è rappresentato dall’ingaggio.

