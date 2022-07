CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lo United punta Dumfries, Alexis Sanchez pensa al Marsiglia

Calciomercato Inter news, Dumfries in partenza al posto di Skriniar

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter ha il suo bel da fare per sistemare il bilancio e allo stesso tempo potenziare la squadra da mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi così da riconfermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa nella stagione che sta per cominciare. Prima di poter tornare ad operare sul mercato in entrata, i nerazzurri avrebbero però bisogno di vendere uno o due calciatori ed incassare una somma importante da poter sfruttare.

Per questo motivo lo slovanno Milan Skriniar sembrava essere destinato al Paris Saint-Germain ma la mancata intesa con i parigini, che non hanno mai voluto soddisfare realmente la richiesta interista, sta spingendo i dirigenti a valutare la cessione di un altro calciatore come Denzel Dumfries. Arrivato solo un anno fa dal PSV di Eindhoven, l’olandese ha subito lasciato il segno ma sulle sue tracce si segnala il forte interesse del Manchester United del nuovo allenatore Ten Hag. Potrebbe dunque essere Dumfries l’elemento da sacrificare entro la fine di agosto.

Detto di Dumfries, c’è un altro calciatore che viene dato ormai da diverso tempo in uscita dall’Inter per questa finestra di calciomercato, ovvero Alexis Sanchez. Sotto contratto fino al termine della stagione alle porte, e quindi fino a giugno del 2023, il cileno guadagna 7 milioni di euro all’anno ed ha rifiutato la proposta da 4 milioni per la buonuscita. Come spiega Sport Mediaset, l’ex Barcellona e Arsenal starebbe ora valutando l’offerta dell’Olympique Marsiglia di mister Tudor.

