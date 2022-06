CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku, l’accordo c’è! Dubbi su Mkhitaryan…

Calciomercato Inter news,

Calciomercato Inter: sembrava una pazza idea, un qualcosa di irrealizzabile e invece Romelu Lukaku potrebbe davvero tornare ad essere il centravanti nerazzurro. Venduto a carissimo prezzo dall’Inter al Chelsea nella scorsa stagione, le pressioni del bomber belga erano state decisive ma il ritorno di Lukaku in Premier League è stato un vero disastro, con il giocatore che non ha mai visto accendersi il feeling con il tecnico Tuchel, affermando anche esplicitamente in un’intervista di essersi pentito dell’addio all’Inter.

Troppo tardi in teoria, ma l’arrivo dei nuovi proprietari made in Usa al Chelsea ha cambiato le carte: i Blues vogliono rilanciarsi in grande stile e non servirà fare necessariamente cassa per Lukaku, se questo servirà a sbarazzarsi di un giocatore scontento e dall’ingaggio oneroso. Ingaggio che però l’Inter al momento non può certo sostenere per intero: se chiedere un contributo al Chelsea non sarà chiedere troppo, ci si potrà accordare per un eventuale conguaglio dopo una stagione in prestito.

Calciomercato Inter news, cosa serve per Mkhitaryan

Idee chiare per il calciomercato dell’Inter in una fase ancora preliminare delle trattative, ma che vede il club nerazzurro muoversi in maniera decisa verso i propri obiettivi. Questo riguarda anche l’armeno Henrik Mkhitaryan, per il quale però l’Inter non sarà disposta a fare follie. Ingaggio inferiore ai 3,5 milioni di euro ipotizzati inizialmente, se Mkhitaryan lascerà davvero la Roma dovrà abbracciare il ruolo di alternativa di lusso, e non di più, in casa interista. C’è da attendere visto che l’armeno valuterà il rilancio della società giallorossa per il rinnovo di contratto, in più c’è anche la Lazio alla finestra, col sogno di ripetere l’operazione Pedro che è stata trionfale la scorsa estate per i biancazzurri. Se la trattativa di calciomercato con la Roma salterà definitivamente, l’Inter resterà comunque la prima scelta di Mkhitaryan, a patto di non iniziare un tira e molla per l’ingaggio che non interessa assolutamente al club meneghino.

