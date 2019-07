CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Lukaku si complica, ecco perché! (ultime notizie)

Le ultime news sul calciomercato dell’Inter confermano i tentativi dei nerazzurri per arrivare a Lukaku. Secondo Sportitalia ci sarebbe la volontà del giocatore di approdare alla corte di Antonio Conte, una volontà frenata dalle resistenze del Manchester United deciso a non prendere in considerazione offerte inferiori agli 83 milioni di euro, gli stessi che sborsarono per rilevare il calciatore belga dall’Everton. Ad aggiungere pessimismo sul buon esito della trattativa, lo stato d’animo del centravanti, in queste ore sempre più demoralizzato per la fase di stallo dell’operazione. Non a caso l”Evening Standard’ descrive un Lukaku praticamente rassegnato all’idea di restare un’altra stagione allo United. L’Inter, comunque, non ha intenzione di mollare la presa e proverà ad accorciare le distanze con gli inglesi finché ci saranno margini. Poi, in caso negativo, potrebbe virare su Dzeko della Roma, unica vera alternativa di rilievo per il club meneghino.

Calciomercato Inter News, Minanda verso l’addio

Non lasciano dubbi le parole di Joao Miranda, difensore dell’Inter e della Nazionale brasiliana, in merito al suo possibile addio ai nerazzurri nel corso di questa sessione estiva del calciomercato. “In questi giorni ho spento il telefono per concentrarmi sulla Nazionale. Adesso inizierò a valutare le proposte che sono arrivate e vedremo che accadrà nei prossimi giorni”. A parlare anche il presidente Aurelio De Laurentiis intimorito dall’Inter (e non solo) che sta nascendo sotto l’ala di mister Conte: “Mi immagino un Napoli sempre più competitivo visto che l’asticella del campionato italiano si è alzata. Sarri alla Juventus, Conte all’Inter, il Milan che si è rinforzato, Fiorentina che si rinnova con la nuova proprietà, un Bologna con un tecnico di livello, Genoa e Sampdoria che si rinforzano. Una continuità con Mazzarri al Torino. E’ un campionato forte ed equilibrato, sicuramente più di Spagna e Francia”

