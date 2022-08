CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta e Inzaghi: “Serve sostituire Ranocchia”

Calciomercato Inter news, le parole dell’amministratore delegato Marotta

L’Inter è ancora alla ricerca di rinforzi in questo agosto di calciomercato estivo. I nerazzurri hanno vinto ieri sera in casa del Lecce in extremis per 2 a 1 ma prima dell’incontro l’amministratore delegato Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando come lui e i suoi collaboratori siano al lavoro per aggiungere un centrale all’organico dopo l’addio di Andrea Ranocchia, accasatosi al Monza a parametro zero.

Il dirigente interista ha spiegato: “L’Inter ha una storia da difendere, le ambizioni sono la logica conseguenza del suo palmares. Vogliamo vincere, poi prematuro azzardare giudizi visto anche il mercato aperto. Ma il nostro Dna è quello di raggiungere sempre il massimo. Le parole di Inzaghi sono comprensibili, sta lavorando ogni giorno su questa squadra ed è normale che la pensi così. Noi abbiamo l’obbligo di garantire sia criteri di sostenibilità che una squadra competitiva. Mancano ancora 15 giorni, di certo non ci saranno rivoluzioni. Per completare la rosa serve un sostituto di Ranocchia, anche perché è una stagione anomala. Serve rosa competitiva e numerosa.”

Calciomercato Inter news, anche mister Inzaghi chiede un centrale

La ricerca di un nuovo centrale difensivo sarà fondamentale in queste ultime settimane di calciomercato estivo per l’Inter. Al termine dell’incontro, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dichiarato: “Non faccio nomi, ci pensa la società. Non c’è da scherzare perché gli altri acquistano mentre noi dobbiamo tenere i nostri giocatori, secondo i media poi siamo gli unici a dover vendere per forza mentre gli altri comprano molto. La squadra deve rimanere questa, di mercato non voglio parlarne e ci manca un centrale che prenda il posto di Ranocchia. La società si sta muovendo per colmare il vuoto.”

I nomi più caldi in orbita interista rimangono quelli di Manuel Akanji, in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund che tuttavia lo valuta almeno 20 milioni di euro, e Francesco Acerbi, in partenza dalla Lazio e giocatore che è già stato allenato dall’allenatore dei lombardi durante l’esperienza vissuta nella Capitale alla guida dei biancocelesti del patron Claudio Lotito.











