CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Milanesi concentrati sulle permanenze di Skriniar e Lukaku

Calciomercato Inter news, Lukaku vorrebbe restare a Milano

Il calciomercato è cominciato ed in casa Inter si guarda al futuro ragionando sulle permanenze di Romelu Lukaku, in prestito dal Chelsea, e di Milan Skriniar, sempre nel mirino del Paris Saint-Germain. L’attaccante belga, intervistato da Sky Sport, è tornato sul ritorno in nerazzurro, spiegando quale sarebbe la sua intenzione per il prossimo anno: “Qualche giorno dopo la partita di Nations League contro l’Olanda, ho parlato col nuovo proprietario del Chelsea: è stata un’ottima chiacchierata in cui gli ho detto tutta la verità, la mia versione di quello che era successo e del mio rapporto con Tuchel in quel momento lì. Poi ho deciso di tornare all’Inter, avevo l’opportunità e lui mi ha aperto la porta. Ho iniziato a parlare con la società e da quel momento le cose sono andate veramente veloce. Per due settimane abbiamo parlato in modo intenso poi ho lasciato al mio avvocato tutti gli ultimi dettagli.”

Il centravanti ha quindi aggiunto: “Tutta la gente sa cosa voglio. Adesso devo fare tutto il necessario con la squadra per fare vincere l’Inter e poi parliamo col Chelsea. Sì. L’idea è di chiudere con l’Anderlecht. Ho 30 anni, mio figlio ha iniziato la scuola qui e gioca nell’Inter accademy. Sto bene, l’Inter ha sempre ambizione di continuare a crescere. Voglio rimanere qui e fare le cose per bene. Spero di fare bene con l’Inter nei prossimi sei mesi, lavorare al massimo e poi alla fine parliamo col Chelsea e speriamo di trovare una soluzione.”

Calciomercato Inter news, PSG sempre in cerca di Milan Skriniar

Dopo i tanti rumos della scorsa estate, anche in questo gennaio di calciomercato non si placano le indiscrezioni relative all’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Milan Skriniar, difensore dell’Inter. L’offerta di un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione portata al centrale ed al suo entourage pare essere davvero allettante anche se il giocatore non avrebbe ancora dato l’ok definitivo per lasciare Milano.

