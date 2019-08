CALCIOMERCATO INTER NEWS/ No di Cavani, Nainggolan a Cagliari! (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter è vicino a un’importante svolta in uscita. Uno dei due “ospiti indesiderati” nella rosa di Antonio Conte, Radja Nainggolan, sta per tornare nel club che l’ha lanciato ad alti livelli. Stiamo parlando del Cagliari, pronto a riabbracciare in prestito il giocatore che, assieme a Icardi, è stato di fatto messo fuori rosa non rientrando nei piani del nuovo tecnico nerazzurro. Il presidente dei sardi, Giulini, ha confermato a Sky Sport la trattativa, spiegando: “Per Nainggolan è un sogno tornare al Cagliari. Sulla trattativa ci riaggiorniamo domani.” L’affare dunque dovrebbe chiudersi anche per i problemi familiari di Nainggolan, che preferirebbe tornare in Sardegna per stare vicino alla moglie alle prese con gravi problemi di salute. Una decisione che ha sopravanzato la possibilità di andare alla Fiorentina, con il club viola che aveva trovato un accordo di massima con l’Inter per Nainggolan.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NO DI CAVANI, SI VIRA SU VIDAL?

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata dell’Inter, i nerazzurri stanno lavorando per accontentare il tecnico Conte, ma le piste per l’attacco restano particolarmente difficili. Stallo per Dzeko, Lukaku sembra sempre più vicino alla Juventus e per quanto riguarda Cavani, è arrivato il no del calciatore uruguaiano che non ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Conte cerca comunque obiettivi di prestigio e uno di essi potrebbe essere Arturo Vidal, suo vecchio punto fermo ai tempi della Juventus. Vidal potrebbe decidere presto di lasciare il Barcellona, dove non fa parte del gruppo dei titolari, e provare a rilanciarsi in Serie A con l’allenatore che l’aveva reso protagonista assoluto della scena internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA