Calciomercato Inter News/ Per Lukaku servono 40 milioni, il piano B è Morata (domenica 25 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NIENTE PRESTITO PER LUKAKU

Si complica parecchio la trattativa del calciomercato Inter per portare Romelu Lukaku a giocare ancora una volta con la squadra nerazzurra. Il centravanti belga, che tra qualche giorno tornerà formalmente al Chelsea, è la priorità per Simone Inzaghi soprattutto in virtù dell’ottimo rendimento nella parte finale della stagione; il problema è che fino a questo momento l’Inter aveva sempre sperato che con la società inglese si potesse ragionare una volta di più sulla formula del prestito, essendo anche che Mauricio Pochettino ha immediatamente lasciato intendere come Lukaku non faccia parte del suo nuovo progetto.

Invece, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Chelsea vuole monetizzare dalla cessione di Big Rom: il prezzo non è più esorbitante come negli anni precedenti, ma comunque i Blues chiedono almeno 40 milioni di euro per il loro attaccante. Su queste basi, è davvero difficile che l’Inter, che prima deve pensare anche a vendere, possa inserirsi nella corsa; chiaramente lo scenario diventa complesso anche per il Milan che si è fortemente inserito sul belga, bisognerà vedere se eventualmente il Chelsea intenderà abbassare le sue pretese perché per adesso il calciomercato Inter dovrà guardarsi intorno alla ricerca di alternative a Romelu Lukaku.

IL PIANO B È MORATA

Il piano B del calciomercato Inter, qualora davvero non si riesca ad arrivare a Romelu Lukaku, risponde al nome di Alvaro Morata: il classe ’92, recente vincitore della Nations League con la sua nazionale, piace un po’ a tutti perché, pur non essendo un bomber fatto e finito, garantisce sempre rendimento e attaccamento, suda la maglia (così come si suol dire) e soprattutto ha un contratto con l’Atletico Madrid che scade nel 2024. Questo, unito al fatto che il suo cartellino non sia troppo oneroso, contribuisce a renderlo appetibile in sede di calciomercato: non è un caso che anche la Juventus stia pensando di farlo tornare per la terza volta.

In questo momento però la concorrente più pericolosa sarebbe ancora una volta il Milan: un altro intreccio di calciomercato tra le due milanesi, l’Inter ha strappato Marcus Thuram ai cugini rossoneri e adesso il Diavolo sogna lo sgarbo che riguardi Morata o magari lo stesso Lukaku. Vedremo, perché allo stato dell’arte è più facile che l’attaccante spagnolo rinnovi il contratto e prosegua la sua avventura con l’Atletico Madrid, club nel quale ha mostrato di trovarsi bene; l’Italia però è una sorta di seconda patria per Morata, quello che eventualmente andrà capito è se l’ex Juventus voglia indossare un’altra maglia che, nella nostra Serie A, non sia quella bianconera che, a proposito di affezione, ha sempre tenuto molto stretta nei pensieri.











