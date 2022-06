CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Skriniar irrompe il Chelsea: Acerbi, è no

Calciomercato Inter news: per Skriniar si attende il Psg…

Il calciomercato dell’Inter ruota attorno a un nome in uscita che potrebbe sbloccare anche molte trattative in entrata. Per Milan Skriniar si attende l’affondo definitivo del Paris Saint Germain ma attorno al difensore slovacco potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il Chelsea infatti è alla ricerca di un difensore centrale e si era anche avvicinato allo juventino De Ligt, che i bianconeri non hanno però intenzione di cedere. Dall’altra parte c’è Milan Skriniar che potrebbe dunque essere sensibile alle avances provenienti dalla Premier League.

L’ad interista Marotta ha fatto il punto, a margine della serata del premio Candido Cannavò, sulla possibile cessione dello slovacco: “Su Skriniar ci sono interessi di più squadre, ma del resto abbiamo una rosa fatta di ottimi giocatori. Poi valuteremo con calma, siamo sempre nella situazione di non voler rinunciare a nessun giocatore a meno che non sia lui a richiedere di essere trasferito. Al contempo, però, dobbiamo tener conto del concetto della sostenibilità finanziaria e la compravendita dei giocatori rappresenta uno strumento assolutamente importante per far quadrare i conti”.

Calciomercato Inter news: tramonta l’ipotesi Acerbi

Calciomercato Inter: tramonta l’ipotesi Acerbi. In caso di partenza di Skriniar arriverà comunque un sostituto al centro della difesa per Simone Inzaghi. Tutti gli indizi portano al granata Bremer ma si era parlato anche di Francesco Acerbi, sul piede di partenza alla Lazio ormai da mesi e che potrebbe presto accasarsi a Milano.

Non sponda nerazzurra però: si era parlato di un possibile interesse dell’Inter visto che Simone Inzaghi ha allenato a lungo alla Lazio il centrale ma l’Inter non è convinta dell’operazione: Acerbi non costerebbe poco nonostante i 35 anni di età, circa 5 milioni di euro per un cartellino blindato da un contratto fino al 2025 con i biancazzurri. Anche con Bremer però il tira e molla con il Torino sta andando avanti da tempo e non si potrebbe escludere la scelta di rivolgersi alla fine ad un terzo profilo.

