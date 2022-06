Calciomercato Inter news/ Pressing su Bellanova, spunta Schouten (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter sta per entrare nel vivo e sono diversi i dossier aperti dalla dirigenza nerazzurra. Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano a monitorare Paulo Dybala. Attesa per il summit decisivo con l’ex Juventus pronto a sposare la causa nerazzurra. Il quotidiano, infatti, fa sapere che la Joya ha rispedito al mittente le proposte di Tottenham e Arsenal. Resta in corsa la Roma di Josè Mourinho, che però non ha ancora avanzato un’offerta.

Calciomercato Inter news/ Dybala in stand-by, concorrenza per Lukaku (ultime notizie)

Altro nome caldo in ottica mercato è quello di Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni appena un anno fa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul Corriere della Sera, il belga è pronto a tutto per tornare a vestire i colori nerazzurri. Sta “cercando ogni strada percorribile per rendere possibile l’impossibile”, l’analisi dell’esperto di mercato: non è esclusa l’ipotesi di un prestito biennale.

Calciomercato Inter news/ Sogno Lukaku ma occhio allo sgambetto del Chelsea

CALCIOMERCATO INTER: SPRINT PER BELLANOVA

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto riservare novità per la fascia destra. I nerazzurri infatti sono in pressing su Raoul Bellanova, esterno di proprietà Cagliari. Il Corriere dello Sport fa sapere che il calciatore ha già dato la preferenza al Biscione rispetto alla Fiorentina. La dirigenza meneghina valuta il cartellino 7-8 milioni di euro, mentre la società sarda ne chiede 10 più bonus. Possibile l’inserimento di una contropartita tecnica: il Cagliari gradisce il giovane Casadei. Per il centrocampo piace anche Asllani dell’Empoli – a breve è previsto un contatto con l’Empoli – ma il nome nuovo è quello di Schouten: il Bologna considera il giovane incedibile ma l’Inter prova a forzare la resistenza rossoblu. Il prezzo base è di 15 milioni di euro, ma potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche: in pole Martin Satriano e Sebastiano Esposito. Infine, La Gazzetta dello Sport fa il nome di Ruben Loftus-Cheek: il Chelsea sta proponendo il calciatore a diversi club europei e presto potrebbe aprire al prestito.

Calciomercato Inter news/ Parisi o Cambiaso per la fascia sinistra! Bremer, Novità!

