Calciomercato Inter news/ Psg ottimista per Skriniar. Correa vuole restare

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato dell’Inter. Per Romelu Lukaku manca solo l’ufficialità, ma non mancano le novità. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga è in vacanza in Sardegna e il suo arrivo è atteso a Milano il prossimo 30 giugno per le visite mediche e per la firma. L’operazione si farà sulla base di un prestito secco da 8 milioni più 3 di bonus. L’ingaggio, invece, sarà di 8,5 milioni di euro.

L’Inter ha intenzione di regalare un altro top player a Simone Inzaghi per l’attacco e l’obiettivo resta sempre Paulo Dybala. Secondo la Rosea, venerdì c’è stato un altro contatto tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’attaccante argentino. Marotta ha ribadito l’interesse nei confronti della Joya, ma ha chiesto dieci giorni di tempo per andare a fondo sul discorso cessioni. Infatti, almeno due attaccanti sono pronti a salutare.

CALCIOMERCATO INTER: SKRINIAR VERSO IL PSG

Per quanto riguarda le uscite, il calciomercato estivo vedrà l’Inter salutare Milan Skriniar. E’ in via di definizione il passaggio del difensore slovacco al Paris Saint Germain. Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei parigini, Campos, ha spedito degli emissari a Milano per chiudere la partita. L’Inter continua a chiedere 80 milioni di euro, l’intesa può arrivare per qualcosa in meno. In attacco, Alexis Sanchez ha la valigia pronta, ma saluterà anche uno tra Correa e Dzeko. Secondo la Rosea, il Tucu ha intenzione di restare a milano per giocarsi le sue carte in nerazzurro, nonostante l’interesse di qualche club spagnolo. Sul bosniaco, invece, è vivo l’interesse di Juventus e Valencia. Capitolo uscite, due esuberi hanno richieste. Il primo è Dalbert, reduce dal prestito al Cagliari: il brasiliano piace al Nizza, i nerazzurri chiedono 5 milioni di euro per il suo cartellino. Verso la cessione anche Valentino Lazaro, rientrato in nerazzurro dopo il prestito al Benfica. Valutato 10 milioni, l’austriaco fa gola al Borussia Moenchengladbach.

