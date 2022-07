CALCIOMERCATO INTER NEWS/ PSG sempre su Skriniar: Bremer e Milenkovic al suo posto

Calciomercato Inter news, ultimatum del PSG per Milan Skriniar

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da poco più di una settimana ma l’Inter è da tempo in movimento tra operazioni sia in entrata che in uscita. I nerazzurri, come accaduto la scorsa estate con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, ed ora tornato a Milano, sono alle prese con un grande sacrificio da effettuare per questa sessione di trattative ed il candidato a salutare Milano pare essere stato individuato in Milan Skriniar, finito nel mirino del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Inter News/ Vidal al Flamengo, in uscita anche Sanchez e Pinamonti

Lo slovacco avrebbe accettato di trasferirsi in Francia ma starebbe aspettando che le società trovino l’intesa sul suo trasferimento. I parigini non si sarebbero per ora spinti oltre i 60 milioni di euro ma la richiesta interista sarebbe di 70 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite tecniche. Nel caso in cui i transalpini non dovessero essere convinti di intensificare i propri sforzi nell’acquisto di Skriniar, l’Inter ragionerà sulle eventuali partenze di altri difensori come Stefan De Vrij, accostato al Manchester United, e Denzel Dumfries.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji per la difesa, Zhang: "L'obiettivo è lo stesso"

Calciomercato Inter news, Bremer e Milenkovic al suo posto

Al fine di rimpiazzare Skriniar in questa finestra di calciomercato, l’Inter avrebbe cominciato a discutere con il Torino per Gleison Bremer e con la Fiorentina per Nikola Milenkovic. I granata avrebbero provato a chiedere Casadei per chiudere l’operazione Bremer in uscita ma i nerazzurri non vorrebbero perderlo nonostante il brasiliano sia stato accostato anche alla Juventus. Per il serbo dei viola il discorso potrebbe essere in qualche modo analogo ricordando l’interesse del Napoli nel caso in cui dovessere cedere Kalidou Koulibaly.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter News/ Esposito va in Belgio, visite e firma per Bellanova

© RIPRODUZIONE RISERVATA