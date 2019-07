Calciomercato Inter news/ Quasi fatta per Dzeko! (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter sta per entrare nelle sue ore decisive per quanto riguarda gli attaccanti. Due le piste battute dai nerazzurri nelle ultime settimane, quelle che dovrebbero portare a Milano Edin Dzeko dalla Roma e Romelu Lukaku dal Manchester United. Dai microfoni di “Speciale calciomercato” su Sportitalia, l’esperto giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul bomber giallorosso: “Conte spinge per avere Edin Dzeko a stretto giro di posta. L’Inter ha un accordo totale con il bosniaco, come già raccontato, vuole arrivare al traguardo avvicinandosi alle richieste del club giallorosso e regalare così a Don Antonio un colpo importante per l’attacco. L’ex ct vorrebbe infatti avere a disposizione Dzeko già nei prossimi giorni, prima vi volare per la tournée in Cina (dal 16 al 28 luglio) per la ICC. Il bosniaco è ormai un separato in casa, con la Roma c’è stata una fase di stand-by anche a causa della vicenda Barella, ma ora l’Inter vuole accelerare.”

Calciomercato Inter News, Conte aspetta anche Lukaku!

Il calciomercato dell’Inter come detto si muove anche sul fronte Lukaku, ed è sempre Alfredo Pedullà su Sportitalia ad aggiornare quello che, relativamente al belga, sta diventando un vero tormentone di mercato: “L’attaccante belga si è promesso all’Inter, come anticipato in tempi non sospetti. E ora il club nerazzurro ha intenzione andare fino in fondo, entrando nel vivo della trattativa con lo United. In Inghilterra parlano di un viaggio già programmato dei dirigenti nerazzurri, attesi a Manchester per trattare con i Red Devils. Per il cartellino del belga lo United chiede circa 70 milioni, l’Inter continua a lavorare per trovare la giusta quadratura, sapendo che il pagamento dilazionato per Barella aiuta i nerazzurri nell’operazione Lukaku. Ieri sera c’è stata una cena con il presidente Steven Zhang, è stato deciso di accettare la formula che prevede un prestito oneroso da 10 milioni, più un riscatto obbligatorio da 30 più bonus, con pagamento dilazionato al massimo come vorrebbe Giulini.”

