Calciomercato Inter News/ Rallentamento Samardzic indispettisce i tifosi. Gli scenari possibili (11 agosto)

Calciomercato Inter, le ultime news: il rallentamento per Samardzic indispettisce i tifosi nerazzurri

Tira aria di grande amarezza in casa nerazzurra dopo il netto rallentamento con Samardzic. L’affare di calciomercato sembrava sulla via del traguardo, ma all’improvviso le carte in tavola sono cambiate e il trasferimento del giocatore all’Inter è rimasto in stand-by. “Ora ditemi voi come dovrebbe reagire un club di fronte a questi giochetti di soldi quando tutto era fatto. Dovrebbe cadere di fronte alle condizioni del nuovo padre-agente quando un’accordo ormai c’era già? Ah beh, se è cosí bella personalità la vostra…”, tuona un tifoso dell’Inter dopo l’inattesa frenata.

Insomma, molti avevano già dato per fatto l’arrivo in nerazzurro del talento dell’Udinese. La situazione è complessa, le “pressioni” del padre-agente avrebbero ostacolato il buon esito della trattativa, attuando un comportamento che i tifosi non hanno affatto apprezzato.

Calciomercato Inter, le ultime news: caso Samardzic, per i tifosi è una caduta di stile. Gli scenari possibili

“Comunque nonostante stimi Samardzic come giocatore, calata di stile allucinante. La maggior parte di questi talenti, sono mal gestiti in primis dalla famiglia”, tuona quindi un tifoso dell’Inter sui social, a proposito dell’operazione Samardzic. Come dicevamo, la trattativa si è incagliata sul più bello, ma non è detto che le parti non possano trovare una quadra. Per ora pervade la delusione e il pessimismo, soprattutto tra i tifosi, che ritengono la mossa di Samardzic una brutta caduta di stile nei confronti dell’Inter. “Troppa classe… non eravamo abituati”, l’ironia di un supporter nerazzurro.

“Pensate ciò che volete ma in questa storia l’unico a farci una brutta figura è proprio Samardzic , e a questo punto mi auguro che nascondano un’offerta….”, l’auspicio di un altro tifoso interista. Dunque non resta che capire se l’Inter continuerà a premere per il giocatore dell’Udinese o se invece rivolgerà altrove le proprie attenzioni di calciomercato. Di sicuro in casa nerazzurra le idee non mancano…

