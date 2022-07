CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rilancio del PSG per Skriniar, tre club su Pinamonti

Calciomercato Inter news, atteso un rilancio per Milan Skriniar

In orbita Inter prosegue il tormentone di calciomercato legato al possibile trasferimento di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco si trova ad Appiano Gentile per cominciare ad allenarsi insieme ai suoi compagni iniziando la preparazione in vista della stagione che sta per cominciare ma i rumors relativi all’interesse dei parigini non accennano a diminuire. Stando alle indiscrezioni, il PSG starebbe per preparare un rilancio al fine di accaparrarsi il giocatore.

Dopo l’incontro avvenuto nella giornata di venerdì in cui i nerazzurri hanno rifiutato i 60 milioni di euro bonus compresi proposti, la sensazione è che i francesi cercheranno di avvicinarsi ulteriormente agli 80 milioni richiesti anche con l’ausilio di alcuni intermediari che avevano già portato allo stesso Skriniar la proposta d’ingaggio da 9 milioni l’anno. Come spiegato da Sport Mediaset, l’Inter potrebbe anche decidere di trattenere e rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 del difensore nel caso l’intesa non venisse raggiunta in tempi brevi.

Detto di Skriniar, c’è un altro calciatore che potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato estivo, ovvero Andrea Pinamonti. Rientrato dall’avventura in prestito vissuta ad Empoli nella passata stagione, l’attaccante viene valutato 20 milioni di euro dai nerazzurri che puntano a monetizzare il più possibile dalla sua cessione a titolo definitivo. Sulle sue tracce si segnala da tempo la presenza dell’Atalanta, del Monza ed anche del Sassuolo che vorrebbe aggiudicarselo se riuscirà a cedere Gianluca Scamacca al Paris Saint-Germain.

