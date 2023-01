CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Rinnovi: Skriniar resta complicato, Dzeko e Darmian…

Calciomercato Inter news, Darmian e Dzeko prossimi al rinnovo

In casa Inter i dirigenti sembrano prettamente concentrati sui rinnovi di contratto in scadenza per questa finestra invernale di calciomercato. I nerazzurri hanno diversi calciatori che potrebbero partire a parametro zero come ad esempio Matteo Darmian, in scadenza a giugno 2023. Tuttavia, secondo quanto riportato da SportMediaset, l’esterno ex Manchester United dovrebbe infatti firmare il prolungamento di un anno con opzione anche per la stagione successiva, ovvero quella 2024/2025. L’accordo con Edin Dzeko, pure lui in scadenza a fine anno, dovrebbe essere simile, ovvero un anno con opzione per un secondo, guadagnando circa 4 milioni di euro.

Kessie all'Inter?/ Calciomercato news, addio Barça: ipotesi di scambio con Brozovic

Calciomercato Inter news, attesa per la risposta di Milan Skriniar

Il rinnovo che preoccupa di più l’Inter in questi giorni di calciomercato invernale è quello di Milan Skriniar. I milanesi hanno proposto un rinnovo fino al giugno del 2027 a 6 milioni di euro più bonus a stagione ma il centrale slovacco resta tentato dalla corte del Paris Saint-Germain, che gli potrebbe offrire addirittura 9 milioni di euro all’anno. Il giocatore ama l’Inter e viceversa, come testimoniato dai messaggi dei tifosi nei suoi confronti, ma da febbraio sarà libero di firmare con un altro club.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Tutto dipende da Skriniar: quattro nomi per sostituirlo

Calciomercato Inter news, anche Bastoni e Calhanoglu in lista

Altri due calciatori che potrebbero rinnovare con l’Inter in queste settimane di calciomercato sono Alessandro Bastoni ed Hakan Calhanoglu. Sia per l’azzurro che per il turco c’è però tempo per discutere dato che i loro contratti con i lombardi scadranno solamente nel giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dumfries in partenza, Sommer rimane complicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA