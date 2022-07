CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Salernitana su Pinamonti, ufficiale: Vanheusden va all’AZ

Calciomercato Inter news, offerta della Salernitana per Andrea Pinamonti

L’Inter, prima di poter tornare ad operare sul calciomercato in entrata, deve prima pensare a qualche cessione in questi giorni di trattative. Uno dei principali indiziati a salutare i nerazzurri anche per fare un po’ di cassa è l’attaccante Andrea Pinamonti, rientrato alla base dopo la stagione vissuta in prestito con la maglia dell’Empoli. Grazie al buon rendimento offerto in Toscana, i lombardi valutano Pinamonti non meno di 20 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Più Acerbi che Milenkovic, ecco quanto vuole Alexis Sanchez

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la Salernitana sarebbe disposta a presentare all’Inter un’offerta che copra la richiesta dell’ad Marotta e dei suoi collaboratori, aggiungendo nell’operazione un diritto di riacquisto da 30 milioni in favore dei milanesi. Stando ai rumors Pinamonti potrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro all’anno fino al 2026 in Campania ma non bisogna dimenticare l’interesse espresso nei suoi confronti anche da altre squadre del nostro campionato come l’Atalanta, il Monza ed il Sassuolo.

Mertens all'Inter?/ Calciomercato news, ADL ha annunciato che non tornerà al Napoli

Calciomercato Inter news, ufficiale Vanheusden all’AZ Alkmaar

Sempre in ottica cessioni, l’Inter ha completato il trasferimento di Zino Vanheusden all’AZ Alkmaar in questo inizio di settimana di calciomercato estivo. Ecco il comunicato ufficiale riguardante il prestito del ventiduenne belga: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Zinho Vanheusden all’Alkmaar Zaanstreek: il difensore classe 1999 si trasferisce al club olandese a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il Chelsea apre ad un altro anno di prestito per Lukaku

© RIPRODUZIONE RISERVATA