CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Sanchez fa muro, Skriniar verso il PSG entro il weekend

L’Inter è da tempo al lavoro per potenziare l’organico in queste settimane di calciomercato estivo. I nerazzurri stanno ragionando sui rinforzi in entrata così come sulle cessioni di quei calciatori che vorrebbero trovare maggior spazio in campo e le due cose sono strettamente legate fra loro. In orbita interista si parla infatti dell’eventuale arrivo di un nuovo attaccante ma prima dovrà partire una punta già presente in rosa e l’indiziato principale a salutare Appiano Gentile è Alexis Sanchez.

Accostato con una certa insistenza al Flamengo, dove andrà a giocare un altro nerazzurro come il suo connazionale Arturo Vidal, il trentatreenne preferirebbe però rimanere a giocare in Europa in un campionato di prima fascia come la Liga spagnola o la Premier League inglese. Stando alle indiscrezioni, l’Inter avrebbe inoltre offerto a Sanchez 4 milioni di euro per la risoluzione del contratto ma il giocatore vorrebbe prima essere certo di aver trovato la sua prossima sistemazione così da non rimanere svincolato troppo a lungo.

Intanto prosegue il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. L’Inter vuole almeno 70 milioni di euro ed i parigini potrebbero provare a chiudere l’operazione entro il weekend avvicinandosi alla richiesta sebbene la loro intenzione fosse quella di non spingersi oltre 50 milioni più un eventuale contropartita tecnica. I nerazzurri non sono interessati ad altri calciatori del PSG e vorrebbero solo denaro per concludere l’affare anche se, in caso contrario, sono pronti a rinnovare il contratto del ventisettenne slovacco.

