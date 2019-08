Calciomercato Inter News/ Sanchez, Vidal e Biraghi finale col botto (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter si potrebbe chiudere col botto, sono infatti diversi i calciatori pronti ad arrivare nelle prossime ore. Secondo FcInterNews quello più vicino sembra essere Alexis Sanchez, tornante di sinistra che Antonio Conte schiererebbe molto volentieri sulla corsia sinistra. Giocatore rapido e dotato di un ottimo passo è ormai fuori dalle preferenze del tecnico del Manchester United. Può arrivare per una cifra molto vantaggioso e la società sembra disposta a puntare su di lui per la corsia mancina. Intanto torna a scaldarsi la pista che porta ad Arturo Vidal compagno proprio del “nino meravilla” nella nazionale cilena e ormai fuori dagli schemi di Ernesto Valverde al Barcellona. Secondo sempre FcInterNews l’ex Juventus avrebbe detto di no all’Olympique Marsiglia proprio per tornare agli ordini di Antonio Conte suo allenatore ai tempi dei bianconeri.

Calciomercato Inter News, ultime notizie: Biraghi per la corsia

Non si fermerà a Sanchez e Vidal il calciomercato dell‘Inter che mira nelle prossime ore a chiudere anche per un terzino sinistro. Rimane sempre in piedi l’idea di uno scambio tra Cristiano Biraghi e Henrique Dalbert con i viola che spingono, e molto, per il calciatore brasiliano ex Nizza. Secondo FcInterNews però il ragazzo avrebbe chiesto 48 ore di tempo per pensare ad un eventuale passaggio alla squadra di Commisso, convinto che ritornare in Francia possa essere l’unica cosa in grado di giovare alla sua carriera. La società nerazzurra intanto continua a portare avanti una trattativa totalmente slegata per Biraghi che potrebbe diventare un colpo di non poco conto per sistemare il battente mancino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA