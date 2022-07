CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Skriniar resta e Marotta non si sbilancia su Milenkovic

Calciomercato Inter news, Skriniar non va più al Paris Saint-Germain

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter sembrava destinata ad effettuare un sacrificio importante per poter continuare ad operare tranquillamente sia in entrata che in uscita. La notizia dell’interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Milan Skriniar ha portato i dirigenti nerazzurri a rivedere le proprie strategie da operare tra luglio ed agosto ma arrivano ulteriori importanti novità proprio in questo senso.

Stando a quanto emerso recentemente, i parigini non sarebbero più intenzionati ad affondare il colpo per il difensore slovacco, valutato dall’Inter di Zhang non meno di 70 milioni di euro. I francesi hanno lasciato intendere sin da subito di non volersi spingere più in là di 50 milioni, troppo pochi per convincere i lombardi a lasciar partire il ventisettenne. Ora l’idea sarebbe quella di prolungare il contratto del centrale, in scadenza tra un anno nel giugno del 2023, offrendogli 5 milioni di euro più bonus all’anno ed i discorsi al riguardo riprenderanno quasi sicuramente a stagione iniziata.

Calciomercato Inter news, Marotta e le parole su Nikola Milenkovic

La permanza di Milan Skriniar all’Inter in questa finestra di calciomercato non esclude però l’arrivo di un altro calciatore in quella zona del campo. Partito infatti Andrea Ranocchia, che si è accasato al Monza a parametro zero, mister Simone Inzaghi non ha nascosto di avere un giocatore in meno per il reparto arretrato e per questo non tramonta la pista che porterebbe Nikola Milenkovic a Milano. Il serbo della Fiorentina sembrava essere l’alternativa a Bremer e l’amministratore delegato Beppe Marotta, all’uscita dall’assemblea di Lega, non ha comunque voluto sbilanciarsi al riguardo dichiarando: “Di Skriniar ne ho già parlato. Milenkovic? Parleremo…”

