CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Stallo per Bremer e Dybala torna in Italia

Calciomercato Inter news, stallo con il Torino per Bremer

L’Inter è alla ricerca di nuovi innesti in questa fase del calciomercato estivo e per quanto riguarda la difesa il nome più gettonato resta quello di Gleison Bremer, di proprietà del Torino. Il brasiliano, che piace anche alla Juventus così come a diversi altri importanti club sia in Italia che in Europa, pare essere destinato a lasciare i granata ma l’ultimo incontro tra la società piemontese ed i rappresentanti nerazzurri insieme con l’entourage del calciatore non sarebbe andato a buon fine.

Nella giornata di giovedì infatti il meeting avrebbe praticamente portato ad un nulla di fatto viste che le società, secondo le indiscrezioni, sarebbero ben distanti dall’aver raggiunto un’intesa anche solo sulla valutazione economica del calciatore. Intanto il brasiliano Bremer dovrebbe prendere regolaremente parte al ritiro precampionato del Toro che si recherà in Austria per preparare l’inizio della stagione.

Detto della difesa, stando ai rumors l’Inter non avrebbe ancora mollato la pista di calciomercato che porterebbe Paulo Dybala a Milano. In conferenza stampa l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta sull’argentino aveva dichiarato nei giorni scorsi: “Fa parte di quei calciatori svincolati, per la prima volta nella mia carriera ne vedo tanti bravi, ma fermi senza contratto. Il calcio sta cambiando e bisogna agire anche a livello giovanile. Dybala rappresentava una possibilità ma oggi siamo a posto nel reparto offensivo e sta all’allenatore gestirli. Rimane il rispetto e l’affetto per un calciatore che ho gestito.” Intanto Dybala sta rientrando in Italia e continuerà ad allenarsi in solitaria a Torino proseguendo la preparazione già cominciata a Miami, aspettando novità da club italiani come l’Inter.

