Calciomercato Inter news/ Tutti le alternative a Dzeko! (ultime notizie)

Il calciomercato dell‘Inter si accende con la questione Edin Dzeko pronta a smuovere gli equilibri. L’attaccante bosniaco ha rinnovato con la Roma fino al 2022, quindi probabilmente non arriverà. In rosa però dopo l’acquisto di Romelu Lukaku servirà l’acquisto di un altro calciatore importante. Secondo Sky Sport la rosa di pretendenti al ruolo di vice del belga è piuttosto ampia. L’occasione a parametro zero è Fernando Llorente che piace anche al Napoli, proprio dagli azzurri potrebbe arrivare Arkadiusz Milik che non sembra più un intoccabile. Il nome nuovo è quello di Alexis Sanchez del Manchester United, che è fuori dal progetto di Solskjaer e che evidentemente costa troppo. Timo Werner è uno degli obiettivi da diverso tempo, anche se il tedesco è nel mirino del Bayern Monaco.

Calciomercato Inter News, ultime notizie: Parisi su Icardi

Continua la telenovela Mauro Icardi sul calciomercato dell’Inter col calciatore che sogna la Juventus e il club che preferirebbe cederlo a uno tra Roma e Napoli. Ne ha parlato l’agente Fabio Parisi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, specificando: “Se l’Inter non dovesse riuscire a venderlo sarebbe un problema, mentre l’argentino si farebbe una lunga vacanza. Va detto che ad oggi per lui non si sta muovendo nessuno in maniera serie. Forse hanno paura di spendere troppo”. In testa rimane la Juventus che comunque vuole l’argentino alle sue condizioni. I contatti tra Fabio Paratici e Beppe Marotta, a lungo colleghi, non sono facilissimi ma rimane aperta la possibilità dello scambio con Paulo Dybala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA