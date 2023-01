CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Tutto dipende da Skriniar: quattro nomi per sostituirlo

Calciomercato Inter news, attesa per la risposta di Skriniar sul rinnovo

In questa finestra di calciomercato invernale l’Inter è concentrata soprattutto sul rinnovo di Milan Skriniar, fattore da cui potrebbe dipendere anche la gestione della campagna acquisti in estate. In scadenza di contratto a giugno del 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, Skriniar viene seguito da ormai diverso tempo dal Paris Saint-Germain che lo avrebbe individuato per potenziare il proprio reparto arretrato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dumfries in partenza, Sommer rimane complicato

Consapevoli di questa situazione e del fatto che lo slovacco possa firmare con un’altra società già da febbraio, i dirigenti nerazzurri hanno proposto al ventisettenne un rinnovo di contratto con prolungamento fino al giugno 2027 ed adeguamento di stipendio così da arrivare a percepire 6 milioni di euro più bonus all’anno. I lombardi, che non potranno dunque offrirgli i 9 milioni proposti dal PSG, attendono una risposta ma nel frattempo valutano le mosse da effettuare in caso di partenza o meno dello slovacco.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Attesa per Skriniar e Dumfries, anche il Chelsea su Thuram

Calciomercato Inter news, anche Stefan De Vrij potrebbe lasciare Milano

L’Inter potrebbe infatti perdere non solo Skriniar in fase di calciomercato estivo ma pure Stefan De Vrij, con anche l’olandese in scadenza a giugno 2023. Ragionando in questa direzione, Marotta e soci stanno valutando diversi profili per sopperire alle eventuali partenze di questi due importanti giocatori. Nell’elenco dei nomi più caldi in orbita nerazzurra figurano i nomi di Perr Schuurs, arrivato ad agosto dall’Ajax e capace di scalare le gerarchie di rendimento tra i difensori della Serie A con il Torino, Rodrigo Becao, ventiseienne dell’Udinese che piace ad Ausilio, ed infine Castello Lukeba, ventenne francese di proprietà dell’Olympique Lione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Concorrenza per Thuram, piacciono anche Singo e Sommer

Calciomercato Inter news, la valutazione della Dea per l’italiano Scalvini

Detto dei profili stanieri, l’Inter segue anche un giovane italiano per la difesa in questi giorni di calciomercato invernale. Stiamo parlando di Giorgio Scalvini, di proprietà dell’Atalanta con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2027. Secondo i rumors, i milanesi tenteranno di intavolare i discorsi con i bergamaschi nelle prossime settimane, magari inserendo nell’operazione il cartellino di Fabbian, ora in prestito alla Reggina, così da abbassare la richiesta da 35/40 milioni di euro per il diciannovenne nativo di Chiari finito nel mirino anche di Manchester City e Juventus.













© RIPRODUZIONE RISERVATA