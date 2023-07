Calciomercato Inter News/ Ufficiale l’arrivo di Thuram, intrigo Brozovic (sabato 1 luglio 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PRESENTATO IL NUOVO ACQUISTO THURAM

Il calciomercato Inter mette a segno una ufficialità di spessore. Come comunicato attraverso i propri canali, infatti, Marcus Thuram è un nuovo calciatore nerazzurro. L’attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con la maglia del Borussia Mönchengladbach. “Corre veloce Marcus Thuram: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo – si legge nella nota del club. – Per dimostrare a tutti di valere molto di più del cognome che porta, senza però mai dimenticare gli insegnamenti e l’esempio di papà Lilian, che, inizialmente, avrebbe preferito si dedicasse al judo o alla scherma.

La sua storia si intreccia per la prima volta con quella dell’Inter nell’ottobre 2020, quando Thuram debutta in Champions League a San Siro contro i nerazzurri. Il primo assaggio di San Siro per lui, che da piccolo sognava di diventare come Ronaldo il Fenomeno, protagonista di mille duelli con papà Lilian. Ora ci torna dopo la sua miglior stagione in carriera, fatta di 13 gol e 6 assist in Bundesliga: la corsa nerazzurra di Tikus è appena iniziata”.

BROZOVIC ALL’AL-NASSR, CI SIAMO

Dopo una brusca frenata, la trattativa per l’approdo di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr si è riaperta. Le parti si sono rimesse al lavoro per trovare una soluzione sulla base di 18-20 milioni di Euro. La conferma è arrivata direttamente da Giuseppe Marotta. L’amministratore delegato del club nerazzurro ha dichiarato al Gran galà di apertura ufficiale del calciomercato a Rimini: “Il fenomeno del mercato arabo è esploso all’improvviso e rischia di alterare la competitività del sistema calcio, bisogna stare attenti a questa facilità di spesa che hanno i club sauditi. Ci è arrivata questa offerta, posso dire che chi decide è sempre il calciatore e non la società. La situazione non è chiusa, il giocatore deve decidere se seguire una strada o no”.

