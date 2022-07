Calciomercato Inter News/ Ufficiale sia Mkhitaryan che Onana, depositati i contratti

Calciomercato Inter news, ufficiale Mkhitaryan da svincolato

L’Inter si sta attivando parecchio in queste prime battute del calciomercato estivo. Preso Asllani, i dirigenti stanno lavorando anche su alcune cessioni come quella di Andrea Pinamonti, seguito con grande interesse dall’Atalanta, ma questa mattina i dirigenti del club nerazzurro hanno depositato i contratti di altri due nuovi calciatori, ovvero André Onana ed Henrick Mkhitaryan. Per quanto riguarda l’armeno già trentatreenne non è stato riconfermato da mister Josè Mourinho.

Dopo esser rimasto svincolato, Mkhitaryan si è dunque accordato per proseguire la sua avventura in Italia ma con la maglia dell’Inter. Stando a quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista sta firmando un contratto biennale con i nerazzurri che gli garantiranno 3,3 milioni di euro netti stagione a cui si aggiungono alcuni bonus facilmente raggiungibili.

Calciomercato Inter news, ufficiale anche Onana

Detto dell’armeno, ecco anche Onana come nuovo portiere dell’Inter in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Accostato da diverso tempo ai lombardi, il camerunense sta lasciando l’Ajax, dove è cresciuto ed è diventato famoso attirando su di sè l’attenzione di diverse società, per venire a firmare un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Il profilo di Onana è stato individuato anche per tutelarsi in merito al futuro del capitano Handanvovic, già trentasettenne.

