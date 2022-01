CALCIOMERCATO INTER/ Niente Sampdoria, i nerazzurri si tengono Sensi

Il calciomercato terminerà ufficialmente fra una decina di giorni ed in casa Inter si studiano le ultime manovre per sistemare l’organico in vista del prosieguo della stagione. I nerazzurri stanno monitorando qualche giocatore con l’obiettivo di aggiudicarselo subito in caso di opportunità favorevole da cogliere ed in uscita ci sono un paio di elementi che potrebbero salutare per trovare maggior spazio in campo altrove.

Calciomercato Inter/ Chieste informazioni per Thorsby, piace ad un ex nerazzurro

Chi non sembra più rientrare in questo elenco è Stefano Sensi, centrocampista molto chiaccierato finito in panchina sotto la gestione di mister Inzaghi ma che è stato capace di decidere la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Le 12 presenze complessive collezionate tra campionato e coppe sembravano aver convinto Sensi a salutare l’Inter per trasferirsi in prestito secco alla Sampdoria dove sarebbe stato sicuro del posto da titolare in modo tale di giocarsi anche le sue carte per essere convocato in Nazionale. La buona prestazione contro i toscani ha però cambiato le carte in tavola ed ora il ventiseienne resterà a Milano.

Ginter all'Inter?/ Calciomercato, all.Borussia: "Ok con Friedrich, ogni gara è..."

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

In questa seconda parte della sessione di calciomercato invernale diverse squadre stanno effettuando le ultime manovre per potenziare la rosa, Inter compresa. Riguardo ai rumors sulla possibile partenza di Sensi, lo stesso tecnico interista Simone Inzaghi aveva detto a Sport Mediaset: “Se l’è meritata una serata del genere, non ha avuto tanto spazio ma si è allenato nel migliore dei modi, finché ha questa maglia lo considero. Ci sono le voci di mercato, lui è forte, ma se vuole rimanere io lo tengo volentieri perché una grande arma. Farà delle scelte, abbiamo parlato, sono contento che il 3-2 l’abbia fatto lui. Non l’ho salutato, finché ha la maglia dell’Inter me lo tengo stretto.“

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Ginter chiede la cessione al Borussia, la situazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA