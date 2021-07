CALCIOMERCATO INTER/ Nuova idea per Joao Mario al Benfica, il piano

CALCIOMERCATO INTER, JOAO MARIO VICINO AL BENFICA

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da circa una decina di giorni e l’Inter è impegnata su più fronti per migliorare la propria rosa. In questo senso i nerazzurri stanno cercando di definire l’addio di Joao Mario, centrocampista di rientro dal prestito con mancato riscatto con lo Sporting di Lisbona ed ora ad un passo dal Benfica. La clausola che aveva firmato il portoghese prima di approdare ai biancoverdi vietava che potesse passare un giorno ad una squadra rivale come quella delle Aquile ma stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport i dirigenti dell’Inter hanno studiato un nuovo metodo per definire questa cessione. L’Inter non dovrebbe infatti incassare gli 8 milioni di euro richiesti per il cartellino del giocatore che rescinderà il suo contratto e firmerà a parametro zero con i biancorossi. L’Inter può dunque sorridere per aver almeno risparmiato sui 6 milioni di euro percepiti da Joao Mario.

CALCIOMERCATO INTER, HATEBOER RESTA LONTANO

La dirigenza dell’Inter sta lavorando parecchio sul calciomercato in cerca di nuovi elementi per potenziare l’organico. Nei giorni scorsi avevamo raccontato dell’interesse del club milanese nei confronti di Hans Hateboer, di proprietà dell’Atalanta, ma questa pista sembra raffreddarsi ogni giorno di più. Come riferito dal quotidiano Tuttosport, Hateboer è uno dei calciatori su cui vuole puntare assolutamente il tecnico dei bergamaschi Gasperini insieme con Maehle e pure Gosens, tanto che la Dea pare decisa a lasciarli partire solamente in caso di offerte irrinunciabili. Il difensore olandese, che non ha preso parte ad Euro 2020 per non rischiare di peggiorare la propria condizione fisica dopo i problemi ad una caviglia patiti nel finale della passata stagione, dovrebbe dunque restare all’Atalanta a meno che l’Inter non faccia sul serio nelle prossime ore, come ipotizzato invece dalla redazione di Sky Sport.

