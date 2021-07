CALCIOMERCATO INTER/ Svanberg sempre nel mirino, la situazione

CALCIOMERCATO INTER, SVANBERG CONTESO DA PIU’ CLUB

Il calciomercato è cominciato ufficialmente soltanto da qualche giorno ma l’Inter è già da tempo al lavoro per migliorare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Uno che potrebbe fare al caso dei nerazzurri è Mattias Svanberg, centrocampista di proprietà del Bologna. Lo svedese ha il contratto in scadenza con con i rossoblu nel giugno del 2023 ma la concorrenza del Milan e l’interesse non troppo nascosto di Napoli ed Atalanta potrebbero complicare l’operazione. La cifra necessaria per aggiudicarselo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro e se da un lato il calciatore potrebbe anche rinnovare il suo contratto con il Bologna, dall’estero potrebbero spuntare nuove pretendenti come il Leicester City in Premier League.

CALCIOMERCATO INTER, TOTTENHAM SU SATRIANO

L’Inter nel recente passato ha dimostrato più volte di prestare grande attenzione anche nei confronti dei giovani di talento pensando al futuro ed anche in questo calciomercato estivo potrebbero esserci dei movimenti in questo senso, sia in entrata che in uscita. Nello specifico le ultime indiscrezioni raccontano dell’interesse mostrato dal Tottenham del dirigente ex Juventus Fabio Paratici nei confronti di Martin Satriano, attaccante classe 2001 che ha collezionato 30 presenze lo scorso anno segnando 14 reti e firmando 6 assist vincenti con la maglia della formazione Primavera dell’Inter. Il club milanese vorrebbe continuare a puntare su questo talentuoso ventenne ma non è da escludere che possa anche decidere di lasciarlo partire se dovesse arrivare un’offerta concreta da circa 8 milioni di euro formulata dai londinesi.

