CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SANCHO E ADEYEMI DISTANTI, NICO GONZALEZ SI PUÒ FARE

Il calciomercato Juventus è alla ricerca degli ultimi due acquisti che possano completare la rosa e colmare i buchi in attacco per consegnare a Thiago Motta una squadra ricca di talento e di diverse soluzioni. Le trattative più avanzate sono quella per un nuovo esterno con i nomi principali che sono tre ma potrebbe inserirsi un nuovo profilo con Giuntoli alla ricerca dell’affare in termini di qualità-prezzo. Adeyemi è il preferito dalla dirigenza bianconera che ha cercato anche l’accordo durante il ritiro in terra tedesca ma il muro del Borussia Dortmund è difficile da scalfire per via di una richiesta che va dai 45 ai 50 milioni di euro per il tedesco.

Rimane ancora in alto mare la trattativa per Jadon Sancho che è anche stato reintegrato nel Manchester United di Erik Ten Hag e potrebbe restare nei Red Devils anche nella prossima stagione. Il più vicino, al momento, è Nico Gonzalez con la Fiorentina che vorrebbe cederlo e potrebbe accettare anche l’inserimento di contropartite che possano abbassare la richiesta di 40 milioni per un calciatore che potrebbe benissimo essere impiegato anche sulla trequarti ed affiancato da un altro esterno.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHIESA NON CONVOCATO PER L’AMICHEVOLE CON IL BREST

Oltre agli ottimi acquisti già raccontati e quelli che dovranno ancora esserlo, il calciomercato Juventus ha mostrato a tutti una capacità di vendita fuori dall’ordinario con Giuntoli che è riuscito a finanziare le entrare con la sola cessione di calciatori provenienti dalla Next Gen. Per chiudere ancora l’esterno e il trequartista, però, la Next Gen non basta più e la Juventus è pronta anche a cedere Federico Chiesa che non è stato convocato per l’amichevole di questa sera contro il Brest ed è alla continua ricerca di una nuova squadra prima della scadenza del contratto.

Anche Weston McKennie, Filip Kostic e Wojciech Szczesny sono in uscita dalla Juventus e, oltre al valore dei cartellini, andranno a liberare un’importante ingaggio in grado di “alleggerire” il bilancio dei bianconeri.