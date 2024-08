CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: INTRIGO NICO GONZALEZ

Il calciomercato della Juventus potrebbe sferrare l’assalto decisivo a Nico Gonzalez, con l’argentino che potrebbe lasciare la Fiorentina. Il club viola ha fissato il prezzo di vendita a 35 milioni di euro, una cifra superiore di circa 10 milioni rispetto ai 24,5 milioni spesi tre anni fa per acquistarlo dallo Stoccarda. L’attaccante classe 1998, ha segnato 38 gol in 125 partite da allora. Lo scorso anno ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2028, con uno stipendio di 3 milioni di euro netti a stagione, diventando così il giocatore più pagato della Fiorentina.

Calciomercato Juventus/ Proposti Kostic e McKennie per Nico Gonzalez (2 agosto 2024)

Per ridurre il costo dell’operazione di calciomercato , la Juventus potrebbe offrire alla Fiorentina alcune contropartite tecniche. Il club bianconero propone il centrocampista statunitense Weston McKennie e l’esterno serbo Filip Kostic. La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere e sta considerando l’acquisto di David de Gea, libero sul mercato dopo l’addio al Manchester United. L’opzione Wojciech Szczesny della Juventus sembra invece poco probabile, poiché il portiere polacco non sembra interessato a un ruolo di scambio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si spara alto per Adeyemi, Rugani dice sì all'Ajax (2 agosto 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LA MOSSA PER KOOPMEINERS

Il calciomercato della Juventus è pronto al passo decisivo per l’acquisto di Teun Koopmeiners, un giocatore che è nei pensieri di Cristiano Giuntoli e nei piani di Thiago Motta. Dopo le recenti dichiarazioni di Percassi, la Juventus ha rafforzato la sua posizione, cercando di accelerare i tempi per evitare lunghe trattative. In precedenza, i bianconeri avevano fatto una prima offerta di 45 milioni di euro, che è stata respinta dall’Atalanta. Ora, però, è prevista una nuova offerta che potrebbe avvicinarsi alla richiesta della Dea.

Calciomercato Juventus News/ Nusa, Giuntoli tenta il corpo a sorpresa in attacco dal Bruges (1 agosto 2024)

L’Atalanta richiede 60 milioni di euro per Koopmeiners, e la Juventus sta considerando varie modalità per avvicinarsi a questa cifra. Tra le opzioni ci sono l’inclusione di percentuali future o contropartite tecniche, ma è più probabile una revisione dei bonus che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, compreso il giocatore, che desidera trasferirsi a Torino senza forzare la situazione. La nuova proposta della Juventus potrebbe avvicinarsi molto ai 50 milioni di euro, cifra che si avvicina alle aspettative del giocatore e della società bergamasca.