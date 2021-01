Calciomercato Juventus/ Locatelli nel mirino: il Sassuolo fissa il prezzo

Manuel Locatelli è un nome sicuramente in primo piano per il calciomercato Juventus: il talento del centrocampista del Sassuolo sta convincendo tutti grazie alle ottime prestazioni di Locatelli in maglia neroverde e allo spazio che si sta ricavando in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini, che in più di una circostanza ha elogiato pubblicamente le qualità tecniche di Locatelli. Già da tempo non è un mistero che l’ex centrocampista del Milan sia nel mirino della Juventus, intrigata dalla possibilità di prendere un centrocampista come Locatelli, abile sia in fase di impostazione sia in quella di contenimento e capace di assumersi le proprie responsabilità: prototipo di calciatore moderno che sotto la guida di Andrea Pirlo potrebbe definitivamente sfondare ai massimi livelli. Questa dunque è la situazione che porta la Juventus a cercare con convinzione Manuel Locatelli, almeno per la prossima estate – francamente è difficile ipotizzare una trattativa del genere a gennaio, con il Sassuolo che vuole raggiungere un posto nelle Coppe europee in una stagione fin qui ottima per la squadra di Roberto De Zerbi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PER LOCATELLI RISCHIO ASTA

Dunque Manuel Locatelli è in primo piano per il calciomercato Juventus e Fabio Paratici ha cominciato a muoversi con i neroverdi, scontrandosi però con la volontà del Sassuolo, che per Locatelli chiede non meno di 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dai vertici dirigenziali bianconeri, che sperano di abbassarla con l’inserimento di bonus e contropartite tecniche, ma il Sassuolo può tenere alta la cifra anche perché sono molte le società interessate a Locatelli. Per fare solo un esempio, il talentuoso mediano piace tanto anche alla Roma: la dirigenza dei giallorossi, secondo le classiche indiscrezioni di calciomercato, finora ha intrattenuto dei dialoghi piuttosto informali con l’entourage del calciatore, senza però andare con convinzione all’assalto. Il Sassuolo spera si possa concretizzare un’asta per Manuel Locatelli e d’altronde non ci sarebbe nulla di strano, dal momento che è stato definito uno dei punti di riferimento già per il presente ma soprattutto per il futuro della Nazionale. Chissà cosa ne pensano al Milan…



