CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ADEYEMI MA NON SOLO…

Il calciomercato della Juventus è alla ricerca di un esterno versatile che si adatti alle idee tattiche di Thiago Motta, il quale potrebbe adottare un modulo 4-2-3-1, alternativo al 4-3-3. Tra i nomi sul radar di Cristiano Giuntoli spicca Karim Adeyemi. Il giovane giocatore ha mostrato interesse per un trasferimento alla Juventus. Tuttavia, il principale ostacolo rimane la richiesta economica del Borussia Dortmund, che chiede almeno 40 milioni di euro. La Juventus punta a raggiungere un accordo con Adeyemi per rafforzare la propria posizione nella trattativa con il club tedesco, considerando anche l’opzione di un prestito.

Parallelamente, il Manchester United ha messo ufficialmente sul mercato Jadon Sancho, rientrato dal prestito proprio al Borussia Dortmund. I Red Devils sono disposti a cedere Sancho a titolo definitivo per 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro, cifra elevata ma giustificata dal lungo contratto in essere fino al 30 giugno 2028. La Juventus sta esplorando la possibilità di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma finora non ha ottenuto riscontri positivi. L’ingaggio elevato di Sancho, circa 10 milioni di euro netti a stagione, complica ulteriormente la trattativa, rendendo necessario un contributo da parte del Manchester United per coprire parte dello stipendio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: LE ALTERNATIVE IN SERIE A

Tra i profili di calciomercato valutati dalla dirigenza della Juventus per il ruolo di esterno offensivo spicca Wanderson Galeno, attualmente sotto contratto con il Porto fino al 30 giugno 2028. La clausola rescissoria nel suo contratto ammonta a 60 milioni di euro, ma il club portoghese è disposto a negoziare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, il Porto potrebbe abbassare ulteriormente le sue richieste a causa delle necessità legate al Fair Play Finanziario. Questo scenario, unito alla volontà del giocatore di trasferirsi alla Juventus, potrebbe agevolare i bianconeri nelle trattative.

Stephan El Shaarawy è un altro nome che Cristiano Giuntoli sta considerando. La Juventus cerca un giocatore esperto che possa supportare la crescita di Yildiz e che sia versatile nell’attacco gestito da Thiago Motta. Tuttavia, questa pista di calciomercato sembra percorribile solo se la Juventus delle contropartite tecniche per la Roma, come Kostic o Arthur, ipotesi attualmente accantonata dalla dirigenza juventina. Inoltre, è stato esplorato l’interesse per Alexis Saelemaekers, che Thiago Motta conosce bene dai recenti tempi al Bologna. L’eventuale cessione di Saelemaekers dal Milan rimane possibile per una somma vicina ai 20 milioni di euro, soprattutto dopo l’infortunio di Florenzi.