CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SOGNO ADEYEMI!

Il calciomercato della Juventus continua ad inseguire Karim Adeyemi. Conferme arrivano da SkyDe riguardo a un incontro tra Cristiano Giuntoli e il padre-agente del giocatore del b. I gialloneri valutano Adeyemi tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma un’operazione da 40 milioni più bonus potrebbe convincere i tedeschi. Adeyemi diventa un obiettivo di calciomercato prioritario per la Juventus: resta da capire se la Juventus tenterà l’affondo, magari utilizzando i fondi delle cessioni di Huijsen e Soulé, e se punterà sull’esterno offensivo classe 2002 o virerà su Koopmeiners dell’Atalanta.

Adeyemi ha giocato 34 partite nella scorsa stagione tra tutte le competizioni, segnando cinque gol (incluso uno al Milan nella fase a gironi) e fornendo due assist. La sua stagione è stata segnata da un infortunio ai legamenti che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. Predilige giocare a sinistra ma può adattarsi anche a destra. Il suo contratto con il Dortmund scade nel 2027 e i tre anni residui di contratto sono il motivo per cui i tedeschi al momento sono sembrati piuttosto impermeabili all’idea della cessione.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GALENO L’ALTERNATIVA

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Juventus per il ruolo di esterno d’attacco c’è anche Wenderson Galeno, talentuosa ala offensiva del Porto. Nato a Barra do Corda, Brasile, il 22 ottobre 1997, Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno ha iniziato la sua carriera nel Trinidade e nell’Anapolis. Nell’estate del 2016 si è trasferito in Portogallo, ingaggiato dal Porto, che lo ha fatto crescere nella seconda squadra prima di mandarlo in prestito tra il 2018 e il 2019 a Portimonense e Rio Ave. Nel 2019 il Porto lo ha ceduto definitivamente al Braga per 3 milioni di euro. Dopo essersi affermato al Braga, tre anni dopo, nel gennaio 2022, il Porto ha deciso di riportarlo indietro pagando 10 milioni di euro.

Galeno è un esterno offensivo noto per la sua esplosività, velocità e abilità nell’uno contro uno. Preferisce partire da sinistra per rientrare sul destro e calciare, ma può anche giocare sulla fascia esterna. È un’ala pura più che un esterno del tridente, e tra Braga e Porto ha dimostrato di avere una certa affinità sia con il gol che con l’assist. Nell’ultima stagione con la maglia del Porto, Galeno ha totalizzato 48 presenze complessive tra competizioni domestiche e Champions League, registrando una “doppia doppia” in termini cestistici: 16 gol e 12 assist.