CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Allegri: “Di Maria non mi preoccupa”-Rovella in partenza

Calciomercato Juventus news, le parole del tecnico Massimiliano Allegri

La Juventus continua a cercare nuovi rinforzi in questi giorni di calciomercato estivo. Nel frattempo i bianconeri hanno esordito in campionato con un netto 3 a 0 ai danni del Sassuolo perdendo però per infortunio Angel Di Maria, appena arrivato a parametro zero dal PSG. Intervistato da DAZN, il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha spiegato: “No, Angel ha sempre la faccia un po’ così… poi lui quel problemino all’adduttore lo ha avuto anche una settimana fa. Poi si stava divertendo, forse avrei fatto meglio a toglierlo sul 3-0, però dire che sono cose che capitano. Non sono preoccupato, ora vediamo da domani gli esiti degli esami. Purtroppo sono cose che capitano durante le partite, faceva molto caldo, la partita è stata molto intensa, c’è stata molta tensione, quindi c’è stato anche un dispendio di energie molto alto a livello nervoso.”

L’allenatore juventino ha speso anche delle parole d’elogio nei confronti di Gleison Bremer, brasiliano prelevato dal Torino, ed ha commentato l’interesse per Leandro Paredes del PSG, che ieri sera ha fatto sapere su Instagram di seguire la partita dei piemontesi per vedere il suo amico Di Maria: “Mi sono meravigliato dell’inserimento di Bremer, ha un buon piede ed è tranquillo nel giocare, ha fatto un’ottima partita. L’ho richiamato solo una volta nel secondo tempo quando ha seguito fino a metà campo Berardi, in quelle situazioni devi mollare perché non succede niente. Avrebbe potuto giocare ai tempi “nostri”? A mio modesto parere in area bisogna marcare, su questo lui è molto bravo, poi ha gamba ed è aggressivo. Paredes e Di Maria? Sono amici, sono argentini. Possono giocare insieme? Non si sa, dobbiamo lavorare coi giocatori che abbiamo a disposizione, la società ha fatto un buon mercato, sono partiti giocatori importanti ma sono stati sostituiti bene. Di Maria? Non ha bisogno di ricevere aggettivi”.

Calciomercato Juventus news, Rovella in prestito al Monza

La Juventus deve fare i conti con l’infortunio rimediato da Paul Pogba in questo agosto di calciomercato. Tuttavia i bianconeri stanno trattando comunque un centrocampista in uscita, ovvero Nicolo Rovella. Acquistato a gennaio, Rovella era rimasto al Genoa per continuare a maturare e potrebbe presto proseguire il suo percorso di crescita in prestito al Monza, squadra neo promossa che vorrebbe aggiudicarselo. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, le due società si sarebbero accordate per il prestito secco.

