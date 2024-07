CALCIOMERCATO JUVENTUS, AI DETTAGLI PER TODIBO

Il calciomercato Juventus accelera per Todibo. Il difensore francese è la priorità della difesa bianconera che dopo la cessione di Huijsen al Bournemouth, è pronta ad accogliere il 25enne reduce da stagioni convincenti al Nizza.

Il centrale difensivo, ex Barcellona, arricchirà il reparto arretrato a disposizione di Thiago Motta. Secondo Gianluca Di Marzio, oggi è in programma una call tra i bianconeri e il Nizza per chiudere con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a 30/35 milioni di euro

Bremer potrebbe essere stata blindata dall’acquisto di Yoro, centrale del Lille, I bianconeri dovrebbero aver chiuso il mercato per quanto riguarda i difensori. La permanenza dipotrebbe essere stata blindata dall’acquisto di, centrale del Lille, da parte dal Manchester United . I Red Devils erano infatti molto interessati al brasiliano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LA NEXT GEN PORTA QUASI 90 MILIONI

Il calciomercato Juventus è stato praticamente finanziato dalla Next Gen. La Gazzetta dello Sport ha approfondito il tema spiegando come sei gli Under 23 bianconeri hanno fruttato ben 87 milioni di euro al club bianconero.