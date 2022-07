CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Anche il Bayern su De Ligt, attesa per Pogba e Di Maria

Calciomercato Juventus news, anche il Bayern su De Ligt

La Juventus sta provando ad attivarsi in questa sessione di calciomercato estivo tra obiettivi in entrata e possibili partenze. L’innesto seguito dai bianconeri dovebbe essere Nicolò Zaniolo della Roma, calciatore che dovrebbe rifiutare altre eventuali proposte provenienti dall’estero pur di sposare la causa della Vecchia Signora. Tuttavia, prima di gettarsi a capofitto sull’italiano, la Juve deve prima cedere un elemento importante ed il candidato a partire è senza dubbio Matthijs De Ligt, da ormai diverso tempo finito nel mirino del Chelsea.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore però, oltre ai londinesi sulle tracce del centrale ci sarebbe pure il Bayern Monaco che potrebbe farsi avanti con la Juventus presentando un’offerta non troppo distante dai 125 milioni di euro pattuiti nella clausola rescissoria. Nei prossimi giorni i contatti con i bavaresi e con i Blues potrebbero intensificarsi ma quel che è certo è che nell’operazione non dovrebbero essere inserite delle contropartite tecniche per abbassare le pretese dei piemontesi.

Calciomercato Juventus news, Pogba e Di Maria in settimana

La Juventus ha dunque il suo bel da fare in questa fase iniziale del calciomercato estivo. Come spiegato dalla redazione di Sky Sport, i bianconeri dovrebbero però riabbracciare presto Paul Pogba, rimasto svincolato dopo la fine della sua seconda avventura con il Manchester United. Il francese starebbe lanciando segnali d’amore nei confronti della sua vecchia squadra che potrebbe annunciarne il ritorno ufficiale nel corso di questa settimana così come dovrebbero arrivare novità importanti anche riguardo all’argentino Angel Di Maria, pure lui svincolato dopo aver terminato il rapporto con il Paris Saint-Germain.

