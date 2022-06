Calciomercato Juventus news/ Ancora troppi dubbi su Di Maria: meglio Berardi?

Calciomercato Juventus news: chi c’è dietro a Di Maria?

Il calciomercato della Juventus continua a ruotare attorno al nome di Angel Di Maria. I continui alti e bassi riguardo il possibile arrivo del “Fideo” rendono la trattativa di calciomercato particolarmente complicata, ma secondo la Gazzetta dello Sport la pazienza della Juventus si sarebbe ormai esaurita. Manca ancora una risposta definitiva per l’argentino a Torino, forse balla ancora la durata del contratto che Di Maria vorrebbe annuale e che invece la Juventus continua a proporre biennale per riuscire a usufruire dei benefici del decreto crescita.

Calciomercato Juventus news/ Clamoroso dalla Spagna: "Offerti Neymar e CR7!"

Il timore della Juventus è che ci sia un’altra società alle spalle di Di Maria. Non solo il Barcellona che non ha mai nascosto l’interesse per l’esterno argentino ma anche il Rosario Central, che vorrebbe riportare in Argentina il giocatore. Tentennamenti che la Juventus non gradisce più e Max Allegri avrebbe già chiesto alla società di orientarsi verso profili alternativi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ore decisive per Di Maria, si tratta per Kostic

Calciomercato Juventus news: si vira su Berardi?

Calciomercato Juventus: una vecchia fiamma per i bianconeri è sempre Domenico Berardi. Il giocatore che ha legato a lungo al Sassuolo la sua carriera, tanto da far trapelare dubbi riguardo una sua effettiva volontà di lasciare il club emiliano. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, però, Berardi ha per la prima volta aperto a un possibile addio al Sassuolo. “Se sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città“. Qualcuno pensa che ci possa essere la Juventus dietro il fantasista della Nazionale, considerando anche i buoni rapporti che hanno già portato Locatelli da Sassuolo a Torino nella scorsa stagione. La situazione è da monitorare visto che l’addio definitivo a De Maria potrebbe dare via libera all’assalto a Berardi, che ha da tempo il gradimento di Max Allegri.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus news/ Ottimismo per Di Maria. Rabiot verso la cessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA