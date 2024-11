CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TAGLIAFICO DIETRO CON DANILO IN USCITA

Il calciomercato Juventus continua ad essere molto attivo anche in questi giorni di novembre a campionato in corso ed in casa bianconera si sta ragionando su quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare nel corso dell’imminente sessione di trattative prevista come di consueto nel mese di gennaio. Nello specifico, il reparto più chiacchierato nelle ultime settimane sembra essere quello arretrato fra partenze e nuovi arrivi. L’indiziato a lasciare Torino è il capitano Danilo, accostato con una certa insistenza ai suoi connazionali del Vasco da Gama nonostante le dichiarazioni rilasciate dal brasiliano a TNT Sports.

Calciomercato Juventus News/ Antonio Silva opzione per la difesa: ecco la strategia (oggi 20 novembre 2024)

Il difensore avrebbe infatti commentato “Il Vasco da Gama è una grande realtà, con una tifoseria appassionata, ma non ne so niente, con tutto il rispetto” lasciando più di un dubbio sull’effettiva possibilità che il trasferimento possa concretizzarsi a gennaio anticipando la fine del contratto prevista a giugno del 2025 e se ciò dovesse verificarsi, allora i dirigenti bianconeri avranno il loro bel da fare per sistemare la retroguardia. Sempre in ottica difesa, un nome che potrebbe fare al caso della Juve è quello di Nicolas Tagliafico, trentaduenne argentino pure lui in scadenza a fine stagione con il Lille, società che sarà obbligata a retrocedere in Ligue 2 se il presidente non dovesse sanare i 500 milioni di euro di debiti racimolati dal club.

DIRETTA/ Juventus Arsenal donne (risultato finale 0-4) streaming: Foord cala il poker (12 novembre 2024)

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore sudamericano Campione del Mondo potrebbe approdare in bianconero per la modica cifra di 5 milioni di euro, denaro questo che farebbe appunto comodo ai francesi, ed in questa stagione non ha inoltre trovato molto spazio in campo avendo collezionato appena otto presenze tra campionato ed Europa League, riuscendo comunque a segnare anche una rete in Ligue 1 contro il Nantes ad ottobre.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ANCHE FAGIOLI POTREBBE ESSERE SACRIFICATO

Detto della possibile partenza del trentatreenne Danilo, c’è un altro elemento importante della rosa di mister Thiago Motta che potrebbe lasciare la Continassa per aiutare il calciomercato Juventus di gennaio. Il giocatore indicato come possibile sacrificio da effettuare in fase di mercato è Nicolò Fagioli, centrocampista ventitreenne sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2028. Già protagonista con dodici presenze ed un assist vincente per i compagni tra campionato e Champions League, il tecnico italobrasiliano gli sta preferendo il collega Manuel Locatelli che lo ha scalzato anche in Nazionale.

Diretta/ Juventus Parma (risultato finale 2-2): Charpentier manca il ko! (30 ottobre 2024)

L’intenzione di Fagioli sarebbe comunque quella di rimanere alla Juventus per il resto della stagione continuando a cercare di dimostrare tutto il suo valore nella squadra in cui è cresciuto sin dal settore giovanile. Il prezzo del cartellino di Fagioli potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro e, secondo le indiscrezioni, potrebbe non essere ceduto in una semplice trattativa per monetizzare ma sarebbe invece indicato come elemento utile per altri affari, inserendo quindi il suo cartellino come contropartita tecnica. In questo senso Fagioli potrebbe aiutare la Juve ad aggiudicarsi, come evidenziato da Calciomercato.com, Milan Skriniar dal PSG ma non è da sottovalutare nemmeno l’opzione che potrebbe portarlo in Inghilterra a vestire la maglia del Southampton.