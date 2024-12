CALCIOMERMCATO JUVENTUS NEWS: SI RAFFREDDA ANTONIO SILVA?

Come ben sappiamo, la priorità del calciomercato Juventus è quella di sistemare la difesa e, lo dicevamo nelle ultime settimane, il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Antonio Silva. Tuttavia, al momento una trattativa vera e propria non c’è: la Juventus ha contatti con Jorge Mendes che prova a mediare l’operazione, la realtà è che il Benfica non ha intenzione di svendere un calciatore giovane e potenzialmente destinato a diventare un campione e, quasi come a ribadire il concetto, Bruno Lage è tornato a schierarlo titolare dopo qualche panchina (compresa quella contro il Bologna in Champions League), del resto parliamo di un calciatore in grande rampa di lancio prima che il nuovo allenatore delle Super Aquile lo mettesse un po’ in disparte.

Calciomercato Juventus News/ Duello con Barcellona per Tah, piace anche Parisi per gennaio (13 dicembre 2024)

Traducendo il tutto, possiamo dire che sia difficile che Antonio Silva arrivi alla Juventus a gennaio: qualche probabilità in più a giugno, ma la realtà dei fatti è che i bianconeri avrebbero bisogno adesso per sopperire all’assenza prolungata di Gleison Bremer, e vorrebbero naturalmente un centrale di grande qualità (avevano sondato anche Milan Skriniar) per provare davvero a riprendere quella grande solidità arretrata che aveva fatto vedere all’inizio della stagione. Con Mendes tutto è possibile in sede di calciomercato ma il Benfica è un osso durissimo e il prezzo non indifferente: la sensazione è che non si farà nella prossima sessione, poi potrebbero anche cambiare le priorità.

Diretta/ Juventus Manchester City (risultato finale 2-0): trionfo bianconero! (11 dicembre 2024)

HANCKO UNA POSSIBILE ALTERNATIVA

Ecco perché il calciomercato Juventus tiene d’occhio le alternative: una di queste è il classe ’97 David Hancko, nazionale slovacco e titolare del Feyenoord. Un giocatore che era passato anche dall’Italia: nel 2018 lo aveva acquistato la Fiorentina di Stefano Pioli, ma all’epoca Hancko era ancora giovane e senza esperienza in un campionato di élite, così aveva giocato appena cinque partite in una squadra viola che nel finale di stagione era passata sotto la guida di Vincenzo Montella. Dopo tre anni allo Sparta Praga, Hancko è ripartito dal Feyenoord e qui ha trovato la sua dimensione, elevando il suo profilo: oggi appare un difensore affidabile e che potrebbe rappresentare una buona alternativa a Federico Gatti e Pierre Kalulu, che resterebbero i titolari della Juventus.

Calciomercato Juventus News/ Tagliafico in difesa, Danilo e Fagioli verso l'addio? (oggi 21 novembre 2024)

Un profilo dunque diverso rispetto a quello di Antonio Silva, che verosimilmente arriverebbe per giocare (lo chiederebbe lui stesso) e potrebbe eventualmente spostare Kalulu sull’esterno; Hancko ha anche un prezzo minore circa il cartellino e si potrebbe maggiormente ragionare su un arrivo a gennaio, ma è evidente che si tratti di una soluzione di “ripiego” e i bianconeri devono anche stare attenti a non acquistare tanto per farlo, considerando anche che gli investimenti estivi per il momento non hanno pagato troppi dividendi. Quello che appare certo è che un difensore a gennaio arriverà, ma non è escluso che davvero Thiago Motta possa promuovere qualcuno dalla Next Gen come del resto già avvenuto con Nicolò Savona e Jonas Rouhi.