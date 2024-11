CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ANTONIO SILVA NEL MIRINO

Sarebbe Antonio Silva la prima scelta del calciomercato Juventus per puntellare la difesa: stiamo parlando già della sessione invernale perché, come noto, in questi primi mesi della stagione i bianconeri hanno pagato un grosso contributo alla sfortuna. A Lipsia ha ceduto il ginocchio di Gleison Bremer, autentico leader di una difesa che fino a quel momento aveva concesso un gol in sette partite, all’ultimo minuto di una gara già nettamente vinta; stagione finita per il brasiliano, bollettino medico infausto ma replicato pochi giorni fa da Juan Cabal che, al primo allenamento con la Colombia nel corso della sosta per le nazionali, ha dovuto accettare di sedersi per lunghi mesi. Certo l’ex Verona non ha lo stesso peso specifico di Bremer e il ruolo è anche diverso, ma intanto sono due pezzi della difesa fuori per la stagione.

Tuttavia, almeno per il momento si guarda soprattutto al centro: qui infatti le prime uscite stagionali hanno appurato che Danilo non regge più certi ritmi e forse nemmeno il tipo di gioco di Thiago Motta, dunque con i soli Federico Gatti e Pierre Kalulu la coperta è corta e in più il francese può anche permettere il turnover giocando a destra. Antonio Silva dunque sarebbe l’ultimo nome su una lista che comprende anche Milan Skriniar e Victor Lindelof (decisamente poco utilizzati e infelici, rispettivamente, con Psg e Manchester United) ma anche un possibile ritorno di Radu Dragusin: la Juventus lo aveva in casa ma ha incassato soldi dal Tottenham.

LA SCELTA SU ANTONIO SILVA

Che il calciomercato Juventus possa arrivare ad acquistare Antonio Silva è un’opzione: il portoghese è giovane (classe 2003) ma già sostanzialmente un titolare nella sua nazionale, ha recentemente rinnovato fino al 2027 con il Benfica ma il suo allenatore Bruno Lage lo ha lasciato in panchina, preferendo Tomas Araujo al fianco dell’inossidabile capitano Nicolas Otamendi. Antonio Silva ha giocato nella sconfitta dell’Allianz Arena contro il Bayern, ma in Champions League era rimasto fuori sia contro Atletico Madrid che Feyenoord: di conseguenza è lecito dire che non sia più un intoccabile e che possa cambiare aria anche a gennaio. Ecco allora che la Juventus, forte anche del fatto che il procuratore sia Jorge Mendes, lo stesso di Francisco Conceiçao (ma anche di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo) ci può provare.

Sul piatto ci sarebbe un’offerta di prestito con diritto di riscatto al termine della stagione; rispetto agli altri profili valutati in sede di calciomercato, Antonio Silva è più giovane e soprattutto ha accumulato più partite in questi mesi, perché Skriniar (tra l’altro meno a suo agio in una difesa a quattro), Lindelof e Dragusin sono quasi degli oggetti misteriosi nei loro club. Alla fine inciderà anche il volere di Thiago Motta, perché è chiaro che di un calciatore si debbano considerare anche le caratteristiche: vedremo se ci sarà qualche novità, per ora il tempo non manca.