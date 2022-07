CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Arnautovic o Morata per potenziare l’attacco di Allegri

Calciomercato Juventus news, Arnautovic o Morata per il reparto avanzato

La Juventus è parecchio attiva in questa finestra di calciomercato al fine di potenziare l’organico da mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri in vista della stagione che sta per cominciare. Aspettando di conoscere novità relative al reparto arretrato, i bianconeri meditano anche di inserire qualcuno in attacco ed i nomi più caldi in questo senso sarebbero quelli di Marko Arnautovic del Bologna e di Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Pau Torres alla Juventus?/ Calciomercato, la richiesta del Villarreal per lo spagnolo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu sarebbero contrari alla partenza di Arnautovic, sotto contratto fino al giugno del 2024. L’austriaco sarebbe ben disposto ad accettare il trasferimento a Torino ma potrebbe essere complicato trovare l’intesa per avere il trentatreenne. Discorso simile per lo spagnolo: i biancorossi lo considerano fondamentale per l’annata calcistica alle porta e la Juve tenterà di riportarlo in Piemonte per la terza volta incontrando i dirigenti del club iberico il prossimo 7 agosto a margine dell’amichevole in programma tra le due squadre a Tel Aviv.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Pau Torres o Gabriel in difesa, Morata il vice-Vlahovic

Calciomercato Juventus news, il saluto di Federico Bernardeschi

Rimasto svincolato dal primo di luglio dopo il mancato accordo sul rinnovo del suo contratto, Federico Bernardeschi ha lasciato l’Italia in questa sessione di calciomercato estivo per approdare ai canadesi del Toronto FC. Il Campione d’Europa raggiunge dunque Lorenzo Insigne e Domenico Criscito e con un messaggio via social ha voluto salutare i bianconeri: “Un viaggio durato cinque anni fatto di indimenticabili vittorie e dolorose sconfitte, che si conclude con la consapevolezza di scegliere il cambiamento come momento di evoluzione professionale e personale. Le critiche sono state uno stimolo, gli applausi un orgoglio! Lascio Torino, la mia casa. Lascio la Juventus, una famiglia. Con gratitudine e rispetto. Grazie a tutti voi! Federico.”

LEGGI ANCHE:

Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato, l'addio alla Roma utile per l'arrivo di Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA