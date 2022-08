CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Arthur, Fagioli, Rovella in uscita. Allegri: “Rabiot…”

Calciomercato Juventus news: il punto su Arthur, Fagioli e Rovella

La Juventus continua a lavorare per sistemare l’organico in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri vorrebbero aggiungere un nuovo centrocampista alla rosa così da consegnare a mister Allegri un giocatore da schierare davanti alla difesa ed il nome più caldo in questo senso rimane quello di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain ma prima i dirigenti vorrebbero completare qualche cessione.

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato L’Originale, Nicolò Rovella potrebbe presto passare al Monza che lo ha cercato da diverse settimane. Pure la situazione del brasiliano Arthur potrebbe finalmente sbloccarsi essendo stato sondato da squadre della Premier League, della Ligue 1 e del campionato portoghese. Per Nicolò Fagioli si profila un’avventura in prestito come il suo omonimo e Denis Zakaria dovrebbe restare a Torino come ha sempre desiderato.

Un centrocampista che sembrava potesse lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato estivo era Adrien Rabiot, cercato con una certa insistenza dal Manchester United con tanto di colloqui avuti tra il direttore sportivo dei Red Devils e la madre-agente del calciatore. In conferenza stampa ieri sera dopo la sfida con la Roma il tecnico Massimiliano Allegri ha sottolineato come questi rumors non abbiano certo aiutato il rendimento in campo del francese: “Rabiot sta bene, solo crampi. Normale, è un ragazzo che aveva tensione dopo tutto quello che è stato scritto e detto.”

