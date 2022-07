CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Arthur in partenza e si avvicina Leandro Paredes

Calciomercato Juventus news, Paredes per rimpiazzare Pogba

L’infortunio rimediato in questi giorni da Paul Pogba, appena tornato alla Juventus dopo la seconda avventura con il Manchester United, sta spingendo la Juventus a trovare un nuovo centrocampista nel più breve tempo possibile. Il nome più caldo seguito dai bianconeri è quello di Leandro Paredes, di proprietà del Paris Saint-Germain con cui si è già aperta la trattativa in queste ore. Secondo i rumors, la Vecchia Signora avrebbe offerto 10 milioni di euro più bonus ma la richiesta dei parigini sarebbe da 20 milioni.

La Juve potrebbe provare ad inserire Adrien Rabiot nella trattativa con il francese che potrebbe tornare a Parigi. Nel frattempo i piemontesi lavorano anche sull’addio di Aaron Ramsey: rientrato dai Rangers, il gallese vuole disputare un buon Mondiale in Qatar con la sua Nazionale e, come riporta Tuttosport, si allena in solitaria a Torino aspettando che il suo entourage completi la risoluzione del contratto ancora valido fino al giugno del 2023.

Calciomercato Juventus news, un altro club sulle tracce di Arthur

Detto di Paredes, in uscita oltre a Ramsey e Rabiot ci sarebbe anche Arthur Melo per la Juventus in questa finestra di calciomercato estivo. Nonostante sia tenuto in buona considerazione da mister Allegri, il brasiliano sta valutando l’interesse dell’Arsenal, del Valencia e, come riporta il Corriere dello Sport, adesso anche del Monaco.

