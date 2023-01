CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Attesa per McKennie, sulla corsia Henrichs più che Holm

Calciomercato Juventus news, manca solo l’ufficialità per McKennie al Leeds

La Juventus sta definendo un’operazione di calciomercato in uscita con l’imminente cessione di Weston McKennie al Leeds United. Lo stesso tecnico bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa ieri ha confermato che il centrocampista sarà tra i convocati per la partita di campionato in programma oggi contro il Monza poichè i suoi dirigenti hanno trovato l’accordo con la società interessata ad aggiudicarsi lo statunitense. McKennie vola quindi in Inghilterra con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati traguardi, fissato a 35 milioni. A questo punto si attende soltanto l’ufficialità da parte dei britannici e dei piemontesi tramite i loro siti web e account sui social network.

Calciomercato Juventus news, Henrichs del Lipsia per la corsia

In orbita Juventus non mancano in ogni caso le indiscrezioni di calciomercato per il prossimo futuro. I bianconeri potrebbero infatti volersi aggiudicars un nuovo esterno da alternare a Cuadrado, già avanti con gli anni e vittima quest’anno diqualche infortunio di troppo. Il profilo seguito con maggior interesse dai piemontesi secondo i rumors sarebbe quello di Benjamin Henrichs, sotto contratto con l’RB Lipsia. Su di lui sembrava essere forte l’interesse della Roma che però avrebbe virato su Emil Holm, altro obiettivo juventino, dello Spezia.

Calciomercato Juventus news, si complica il rinnovo di Adrien Rabiot

I tanti problemi vissuti dalla Juventus in questo mese di calciomercato invernale potrebbero mettere in discussione la permanenza di alcuni giocatori. La Vecchia Signora, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League dopo la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva, rischia di perdere alcuni elementi ed in questo senso si collocherebbe anche la posizione di Adrien Rabiot. Per il centrocampista francese si parla ormai da tempo di rinnovo per il contratto in scadenza a giugno 2023, e quindi al termine di questa stagione, ma la richieste della madre-agente Veronique hanno sempre rallentato questa possibilità e adesso l’addio a Torino sembra sempre più probabile sebbene resti ancora da trovare una società che se lo voglia realmente tesserare a determinate cifre.

