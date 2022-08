CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Bloccato Paredes del PSG, Mancini in e Coccolo out

Calciomercato Juventus news, bloccato Paredes per il centrocampo

La Juventus continua a cercare nuovi rinforzi per il proprio organico in questo agosto di calciomercato estivo. I bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo centrocampista da schierare come regista davanti alla difesa e l’infortunio di Paul Pogba, appena tornato a parametro zero dal Manchester United, ha ridotto le opzioni nel mezzo per mister Massimiliano Allegri. Per questo motivo i piemontesi starebbero trattando con il Paris Saint-Germain per cercare di accaparrarsi Leandro Paredes, argentino che non viene ritenuto indispensabile dal nuovo allenatore Galtier.

Grande amico di Angel Di Maria, sbarcato nella Torino bianconera da svincolato dopo l’avventura al PSG, Paredes tornerebbe subito in Italia avendo già giocato con Empoli e Roma per vestire questa volta la maglia della Vecchia Signora. Secondo le indiscrezioni più recenti, a seguito della mancata cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, con il francese deciso a restare, i dirigenti juventini proveranno a cedere nel più breve tempo possibile il brasiliano Arthur per far posto a Paredes.

Calciomercato Juventus news, Mancini entra e Coccolo esce

Così come avvenuto negli ultimi anni, anche in questa finestra di calciomercato estivo la Juventus si conferma una delle società più attente ai giovani prospetti del panorama calcistico italiano ed internazionale. I bianconeri hanno acquistato il talentuoso Tommaso Mancini dal Vicenza per 2,5 milioni di euro compresi bonus battendo la concorrenza di Milan, Roma e Borussia Dortmund. In uscita invece i piemontesi salutano Luca Coccolo, trasferitosi a titolo definitivo al Cesena.

