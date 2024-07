CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BEFFA KOOPMEINERS?

Il calciomercato della Juventus è sempre al lavoro per portare Teun Koopmeiners a Torino, considerandolo il centrocampista ideale per Thiago Motta. Da tempo è stato raggiunto un principio di accordo con il giocatore, l’Atalanta però non ha intenzione di svendere il suo prezioso centrocampista olandese e continua a ribadire che i piani per lui non sono cambiati. Koopmeiners, Cristiano Giuntoli e l’entourage del giocatore hanno già trovato un’intesa per un eventuale contratto quinquennale con uno stipendio di 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Recentemente, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha riaffermato la posizione del club bergamasco nella trattativa. Nonostante i rapporti tra i club siano ottimi, Percassi ha sottolineato che prima di considerare la cessione di Koopmeiners, la Juventus deve presentare un’offerta di calciomercato concreta. Oggi, durante la presentazione del nuovo sponsor Acqua Lete, Percassi ha ribadito: “Koopmeiners? Come nei giorni scorsi, è bene essere chiari. Non è nei nostri piani la sua cessione. Chiunque esca sarà sostituito, ma oggi non è un’urgenza né una priorità“.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PER HUIJSEN DESTINAZIONE BOURNEMOUTH

Il calciomercato della Juventus è pronto a registrare il passaggio di Dean Huijsen al Bournemouth. Il difensore centrale classe 2005, che ha trascorso sei mesi in prestito alla Roma, ha accettato l’offerta del club di Premier League. Il trasferimento ha un valore complessivo di 20 milioni di euro, bonus inclusi, anche se i dettagli esatti saranno confermati più avanti. La cessione entra ora nella fase finale. Le trattative sono in discesa e è stato concordato anche un accordo sulla percentuale di futura rivendita.

La Juventus aveva l’obiettivo di cedere il giocatore il prima possibile, anche sacrificando parte delle loro intenzioni iniziali, anche per obiettivi di calciomercato per la difesa come Todibo. Huijsen, olandese di nascita ma che ha scelto di rappresentare la Spagna, ha atteso fino all’ultimo per offerte più prestigiose. Decisivo per sbloccare la trattativa è stato il forte pressing del direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, che aveva già lavorato con il giocatore durante la sua esperienza alla Roma. Le visite mediche sono previste per il prossimo sabato.